Otra estrella Euroliga para ASVEL: Cerca de cerrar a uno de los pívots más dominantes

El mercado de fichajes Euroliga está más candente que nunca. Los equipos se han movido con premura y son muchos los que ya han dejado casi configurados sus rosters. Entre los equipos de la competición, parece que ha irrumpido una nueva élite económica, que amenaza con romper el statu quo, entre ellos, ASVEL Villeurbanne.

Otro gran nombre Euroliga en el mercado de fichajes de ASVEL Villeurbanne

Los movimientos cerrados y próximos a los que apunta el combinado presidido por Tony Parker no son una cuestión menor. Son muchas las estrellas de la competición que están en la agenda de ASVEL Villeurbanne. Con Nick Weiller-Babb, Sylvan Francisco o Armoni Brooks ya oficializados, parece que los lioneses han comenzado a moverse para apuntalar la pintura. Ahí es donde irrumpe el nombre de Joel Bolomboy.

Uno de los nombres que ha irrumpido en el mercado de fichajes Euroliga es Joel Bolomboy. El insider Aris Barkas ha informado sobre la cercanía de las partes entre Joel Bolomboy y ASVEL Villeurbanne. Según ha afirmado el profesional de la información, hay muchos equipos interesados, pero los franceses son la opción más tentadora. Además, los términos del contrato estarían avanzados.

Joel Bolomboy, un center hecho para el estilo ASVEL

Las configuraciones de plantilla de ASVEL Villeuerbanne en Euroliga en el mercado de fichajes han tenido un nexo claro, el físico. Las plantillas recientes siempre se han caracterizado por tener algo menos talento que otros cuadros, pero un nivel atlético generalizado muy potente. Heurtel o De Colo han puesto la chispa de magia, pero el estilo es evidente, robar y correr. Sin embargo, el nivel de inversión les ha mantenido lejos de poder competir por puestos de playoffs. En caso de cerrar a Joel Bolomboy, ya comenzarían a tener un plantel con la misma idiosincrasia, pero de un escalón más alto.

Joel Bolomboy is finalizing a deal with ASVEL. The veteran big man was in the shortlist of other EuroLeague teams, but the new project of the French club is more than tantalizing.



More on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) July 6, 2026

Joel Bolomboy no sería el único nuevo pívot en el mercado de fichajes Euroliga de ASVEL Villeurbanne. Recientemente, han incorporado también a Both Gach. Ambos son jugadores que destacan desde el poderío fisico. A ellos les acompañarán otras muchas estrellas. Eso sí, todas cortadas por el mismo patrón, talento a raudales, pero atléticos y capaces de sumar en los dos lados de la pista. El poderío económico actual del conjunto va a permitirles combinar calidad y dureza para dar un giro a sus aspiraciones.