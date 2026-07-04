¡El AS Mónaco cae en un colapso total! La explicación del hundimiento de un gigante Euroliga 

El AS Monaco vive un giro radical en su proyecto deportivo después de que la liga francesa haya decidido excluirlo de las competiciones nacionales para la temporada 2026-2027. El club del Principado, que venía de una etapa de crecimiento sostenido en la élite europea y de competir habitualmente en la Euroliga, se encuentra ahora en una situación límite marcada por la incertidumbre institucional y económica.

Los problemas económicos de AS Mónaco y decisión de la liga

La exclusión ha sido dictada por la DNCCG (Dirección Nacional de Control y Gestión), el organismo encargado de supervisar las cuentas de los clubes profesionales en Francia. Según su evaluación, el AS Monaco no ha podido presentar garantías económicas suficientes para asegurar la viabilidad del proyecto de cara a la próxima temporada.

El problema se agrava por una estructura financiera considerada frágil, dependiente de inyecciones puntuales del entorno del Principado y sin un respaldo sólido a largo plazo. Aunque el club ha intentado sostener su modelo con ayudas externas y posibles movimientos de inversión, la DNCCG ha considerado que no existe una base estable que garantice el funcionamiento normal del equipo durante toda la temporada.

Fuga de jugadores en el AS Mónaco y debilitamiento del proyecto

La crisis ha provocado una desbandada en la plantilla, con salidas muy importantes en las últimas semanas. Jugadores como Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo, Matthew Strazel o Jaron Blossomgame han abandonado el proyecto o han quedado liberados en medio de la incertidumbre, debilitando por completo la estructura del equipo. También se han producido cambios en el banquillo, con la salida de Vassilis Spanoulis, lo que ha aumentado aún más la inestabilidad.

Este éxodo ha dejado al AS Monaco prácticamente sin base competitiva, obligando a reconstruir el equipo desde cero. La falta de garantías contractuales y deportivas ha sido determinante en estas decisiones, acelerando la salida de jugadores que buscaban seguridad en otros proyectos europeos.

AS Mónaco presentará apelación y su futuro

Pese a la decisión, el AS Monaco ha confirmado que presentará un recurso ante la Federación Francesa de Baloncesto, con el objetivo de revertir la exclusión. El club buscará demostrar que puede reunir las garantías económicas necesarias o presentar nuevos inversores que avalen la continuidad del proyecto.

El desenlace dependerá del proceso de apelación y de la capacidad de la entidad para presentar un plan financiero sólido en los próximos días. Mientras tanto, el futuro del club sigue en el aire, en una situación que contrasta con su reciente éxito deportivo y su condición de uno de los grandes referentes del baloncesto francés.