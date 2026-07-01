Las cinco despedidas de este recién ascendido ACB que pide fichajes urgentes en el mercado

El mercado de la ACB ya se mueve y el Monbus Obradoiro afronta este verano como uno de los equipos protagonistas tras su reciente ascenso. La planificación deportiva está claramente condicionada por el elevado número de salidas, lo que obliga al club a reconstruir gran parte de la plantilla para competir al máximo nivel. Con muchas posiciones por cubrir y poco margen de error, el cuadro gallego encara semanas clave en las que deberá acertar en sus incorporaciones.

Monbus Obradoiro anuncia cinco salidas en el mercado ACB

El Monbus Obradoiro ha iniciado una profunda renovación de su plantilla tras lograr el ascenso a la Liga Endesa, confirmando varias salidas importantes. La más destacada es la de Léo Westermann, capitán del equipo y pieza clave en el regreso a la ACB, que aportó experiencia y dirección de juego. Junto a él también se despiden Goran Huskic, cuyo paso ha estado condicionado por una grave lesión de rodilla que le impidió mostrar su mejor nivel, y Aitor Etxeguren, un interior joven que contribuyóen la rotación.

En el perímetro, el club también ha confirmado la marcha de Micah Speight y Denzel Andersson. Speight llegó durante la temporada para reforzar la dirección de juego y dejó actuaciones destacadas, aunque los problemas físicos marcaron su rendimiento en el tramo final. Por su parte, Andersson cumplió un rol más discreto pero importante, siendo uno de los jugadores más fiables en tareas defensivas.

Las necesidades de Monbus Obradoiro en ACB

A las salidas más recientes se suman las que el Monbus Obradoiro ya había anunciado días atrás, como las de Tra Holder, Travis Munnings y Dejan Kravic. Holder llegó en el tramo final de la temporada para reforzar el juego exterior en un momento clave, mientras que Munnings aportó físico y polivalencia tras incorporarse a mitad de curso. Por su parte, Kravic regresó como solución de urgencia tras la lesión de Huskic, ofreciendo presencia en la pintura y experiencia.

Con este escenario, el Obradoiro se ve obligado a acudir al mercado ACB con varias necesidades urgentes, especialmente en la dirección de juego y el juego interior. La salida de bases como Westermann y Speight deja un vacío importante en la organización, mientras que la marcha de varios hombres altos obliga a reforzar la pintura con jugadores que aporten solidez, rebote y capacidad anotadora.