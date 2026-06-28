Fichajes Primera FEB: Oviedo incorpora a uno de los rookies TOP de la NCAA en el año de su debut 

El mercado de la Primera FEB comienza a moverse con intensidad a medida que los equipos perfilan sus proyectos para la próxima temporada. Entre renovaciones, salidas y nuevas incorporaciones, los clubes trabajan para construir plantillas competitivas en una categoría cada vez más exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Oviedo copa las portadas de la última semana con la incorporación deun joven de la NCAA.

Zaire Williams, nuevo jugador del Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo incorpora a Zaire Williams, escolta estadounidense con gran capacidad atlética y vocación defensiva, que llega para reforzar el perímetro en la próxima temporada. Formado en la NCAA, el jugador dio sus primeros pasos en Wagner College, donde fue incluido en el mejor quinteto de rookies. En su última campaña con los Seahawks firmó 12,1 puntos y 1,8 robos por partido.

Posteriormente, en su etapa como graduado en Mercer University, elevó su rendimiento con 13,1 puntos y 3,3 rebotes por encuentro, acompañados de buenos porcentajes: 44,4% en tiros de campo, 36% en triples y 83,6% desde la línea de libres. Ahora afronta en Oviedo su primera experiencia profesional en Europa, donde el club confía en que pueda marcar diferencias en Primera FEB.

Kevin Torres refuerza el perímetro de Palmer Basket

El Palmer Basket Mallorca Palma incorpora a Kevin Torres para mejorar su perímetro. El escolta, que destaca por su potencial ofensivo y la capacidad para generar ventajas, se ha formado en canteras como JAC Sants y Bàsquet Girona y aterriza en el conjunto balear tras consolidarse como uno de los anotadores más fiables en Segunda FEB.

Durante la última temporada con el CB Clavijo, Kevin Torres firmó unos sólidos 15,3 puntos por partido, acompañados de cerca de 3 asistencias, mostrando además una gran eficacia desde el perímetro con un 42,8% en triples. Su capacidad para anotar con regularidad y su lectura del juego le convierten en un refuerzo importante para el nuevo proyecto balear en Primera FEB.

Insolac Caja87 ya tiene entrenador: Juani Díez

Juani Díez será el nuevo entrenador de Insolac Caja87 para la temporada 2026/27, apostando el club por un técnico joven pero con experiencia en la Primera FEB. El argentino llega tras destacar en Palmer Basket, donde asumió el mando a mitad de curso y logró buenos resultados en una liga muy competitiva. Con pasado en el Real Betis como asistente y participación en el ascenso a ACB, además de su trabajo con la selección argentina (subcampeona en la AmeriCup), Díez afronta este reto en el cuadro andaluz.