El Palmer Basket Mallorca ha sufrido un duro contratiempo al confirmarse que uno de sus jugadores más determinantes no podrá volver a competir en lo que resta de temporada debido a una lesión muscular. Esta ausencia llega en un momento crítico y complica notablemente las aspiraciones del conjunto balear en la Primera FEB, que deberá reinventarse para seguir luchando por su objetivo o acudir al mercado para esots últimos partidos.

La lesión de gravedad de Scrubb en el Palmer Basket Mallorca

Phil Scrubb no podrá volver a jugar en lo que queda de la temporada con el Palmer Basket tras confirmarse una lesión muscular sufrida el pasado fin de semana. El escolta canadiense se lesionó durante un partido clave por la permanencia frente a Melilla, en el que apenas pudo disputar unos 12 minutos antes de retirarse con molestias visibles. Tras las pruebas médicas, el club ha comunicado que el tiempo de recuperación necesario le impedirá regresar a las pistas este curso, lo que supone un golpe importante para el conjunto balear.

Desde su llegada en enero, Scrubb se había convertido en una pieza fundamental del equipo, con un promedio cercano a los 30 minutos por partido y destacando con 15,5 puntos, 6,1 asistencias y casi un 40% de acierto en triples. Su impacto fue clave para mejorar el rendimiento del Palmer, que pasó de estar en el último puesto con solo dos victorias a sumar cinco triunfos en catorce partidos y salir de la zona de descenso.

Palmer Basket Mallorca estudia refuerzos por la baja de Scrubb

La baja de Phil Scrubb ha obligado al Palmer Basket a reaccionar rápidamente y estudiar el mercado en busca de un posible refuerzo para el tramo final de la temporada. El club balear analiza distintas opciones para suplir la ausencia de su principal generador de juego, ya sea incorporando a un jugador exterior con capacidad anotadora o apostando por reajustes internos en la plantilla.

Sin embargo, a estas alturas del curso, encontrar un perfil que iguale el impacto de Scrubb no resulta sencillo, tanto por la disponibilidad de jugadores como por las limitaciones económicas de la entidad. La ausencia del canadiense puede complicar seriamente el objetivo de la permanencia, ya que el equipo pierde a su máximo referente ofensivo y organizador en un momento decisivo.

Calendario del Palmer Basket Mallorca