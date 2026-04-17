El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza en este tramo decisivo de la temporada, con muchos clubes ya planificando la próxima campaña mientras aún se disputan los últimos objetivos del curso actual. Las direcciones deportivas trabajan en reforzar plantillas, asegurar renovaciones clave y detectar oportunidades en el mercado europeo, con algunos clubes españoles de por medio.

Marek Blaževič, en la agenda del Zalgiris para Euroliga

Žalgiris Kaunas ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en la Euroliga y uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Marek Blaževič. Tal y como ha avanzado el periodista Donatas Urbonas en BasketNews, el pívot podría regresar al club lituano con un contrato de larga duración tras su etapa en el Tofaş Bursa. Se trata de un movimiento coherente con la filosofía del equipo, que suele apostar por talento nacional joven pero ya contrastado en competiciones internacionales.

El posible fichaje llega respaldado por una temporada muy sólida, especialmente en la Basketball Champions League, donde ha promediado 15,6 puntos y 6,6 rebotes con un notable 67% de acierto en tiros de campo. Además, en la liga turca mantiene cifras similares (casi 15 puntos y 7 rebotes), destacando ante rivales de nivel Euroliga como Fenerbahce o Anadolu Efes, frente a los que firmó actuaciones por encima de los 20 puntos.

Dubai BC se lanza a por Mario Hezonja

El futuro de Mario Hezonja podría convertirse en uno de los grandes temas del mercado de la Euroliga. El alero del Real Madrid, con contrato en vigor hasta 2029, está en el radar del ambicioso proyecto de Dubai Basketball, que estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta muy suculenta en términos económicos, poco habituales en el baloncesto europeo.

Este posible movimiento no solo responde a su nivel, sino también a su impacto reciente, siendo una pieza clave en el rendimiento del Real Madrid en la Euroliga. Con promedios en torno a 14-15 puntos por partido, Hezonja sigue siendo un jugador muy cotizado en el mercado, por lo que su salida supondría un duro golpe en la planificación del conjunto madridista de cara al próximo curso.

Valencia Basket quiere renovar a Kameron Taylor

Tal y como ha avanzado el periodista Maxi Jarque en Plaza Radio, el Valencia Basket ha decidido asegurar el futuro de Kameron Taylor con una oferta de renovación por varios años. El alero, que promedia en torno a 11 puntos por partido, se ha consolidado como una de las piezas más fiables del equipo esta temporada, motivo por el que el club quiere blindarlo pese al interés de otros conjuntos europeos.