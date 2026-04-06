El Real Madrid Baloncesto perdió en Vitoria y las heridas del descalabro se hicieron patentes en el post partido. El encuentro estába casi sentenciado con un +7 blanco a falta de pocos minutos. Sin embargo, Baskonia supo darle la vuelta. Uno de los nombres que más dió de qué hablar fue Mario Hezonja. Durante el partido, en redes y a través de su representante el croata estuvo en la pomada. Ni la victoria en ACB ha podido frenar el runrún desde ese momento.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que sacar la billetera el próximo curso con Mario Hezonja

Una de las noticias tras el descalabro frente a Baskonia fue la que lanzó Misko Raznatovic sobre Mario Hezonja. El agente del croata abrió la puerta a una salida del Real Madrid Baloncesto en dirección a la NBA. La bomba opacó otras polémicas en las que venía sumido el jugador. Ya sea maniobra de distracción o afirmación real, lo cierto es que el tema de su marcha de la capital de España fue tendencia.

El nuevo agente de Hezonja, Raznatovic: "No descarto en absoluto que Mario pueda volver a la NBA. Las oportunidades son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar".

Cree que hasta que no se celebre el draft en junio no se podrá saber mucho — www.encestando.es (@webEncestando) April 4, 2026

Las declaraciones del agente de Mario Hezonja corrieron como la espuma. Tanto fue así, que la información acerca de su contrato pasó desapercibido. Según informó el medio especializado Encestando, la estrella del Real Madrid Baloncesto tiene un contrato ascendente, por lo que el próximo curso cobrará más que este. Las cifras aportadas hablan de 2.3 millones netos. Este hecho, junto con las numerosas polémicas, abren del debate en redes sobre su continuidad. El profesional de la información madridista Víctor Colmenarejo también puso su grano de arena afirmando que no tiene cláusula de salida en Euroliga.

Numerazos en Vitoria, pero la estrella Euroliga también tuvo sus debe

Uno de los momentos más tensos del partido Euroliga fue uno de los tiempos muertos en los que se produjo un leve rifirrafe entre Sergio Scariolo y Mario Hezonja. El técnico del Real Madrid Baloncesto le exigió defensa y el jugador no parecía estar de acuerdo con el comentario. Su encuentro en ataque fue notable en números, pero erró una de las posesiones clave y no estuvo bien defensivamente. No fue todo.

Me parece que tienes muchos problemas chaval, no veo el entrenador de tu bio pero si quieres ser futuro periodista deberías ya escribir y portarte como un profesional y dejar de abrir “debates” y meterte en líos con la pobreza de esta app. Con respeto te deseo que lo consigues! — Mario Hezonja (@mariohezonja) April 4, 2026

No menos protagonista fue en el post partido. La estrella del Real Madrid Baloncesto se enzarzó con un periodista en X. Por un lado, increpó a un profesional que afirmaba que Alberto Abalde no había tenido su mejor temporada, pero también respondió a aficionados que salían en su defensa. El colofón fueron las declaraciones de su agente. Al croata le rodea con facilidad la polémica, eso y su contrato ascendente, han hecho que en numerosas ocasiones su afición se plantee si compensa. Más, habiendo perfiles al tres/cuatro interesantes en el mercado.