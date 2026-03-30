El Real Madrid Baloncesto parece inmerso en el tramo final de temporada con el foco totalmente puesto en la competición. La recta final del curso siempre deja situaciones ‘incómodas’, ya que mientras los equipos se juegan la parte más relevante del curso, muchos jugadores finalizan sus contratos en pocos meses y la rumorología se acrecenta.

El Real Madrid Baloncesto podría volver a por este inusual tirador

El Real Madrid Baloncesto ha tenido una actividad convulsa en las últimas temporadas en lo que a mercado de fichajes Euroliga se refiere. En este sentido, una de las posiciones que en su día dio dolor de cabeza a la dirección deportiva fue la de ala-pívot. Actualmente, superestrellas como Lyles, Hezonja, Okeke o Deck cubren el puesto. No obstante, esto no ha hecho que el nombre de Alec Peters salga a la palestra. El insider Lugi Maggi ha informado de un interés de Olimpia Milano, pero no evita recordar al cuadro blanco.

🚨 Alec Peters is one of the big names on the summer free agent market. The 1995-born veteran has played in the EuroLeague with CSKA, Efes, and Baskonia, and his contract with Olympiacos expires at the end of the season.



Olimpia Milano is monitoring the situation, but Real… pic.twitter.com/lfymwBaAjP — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 30, 2026

Alec Peters fue el nombre que tanteó el Real Madrid Baloncesto en el pasado mercado de fichajes Euroliga y no es de extrañar. El americano cubre de una tacada ese rol de tirador que buscan desde hace tanto tiempo. Por aquel entonces el movimiento parecía estratégico. Sin embargo, actualmente, su llegada levanta suspicacias sobre las piezas que en este momento brillan en la plantilla.

Alec Peters entre Mario Hezonja y Trey Lyles

Los rumores sobre Alec Peters y el Real Madrid Baloncesto no solo se contextualizan en un marco en el que Hezonja y Lyles puedan salir. En el caso del americano, club y jugador se encuentran en mitad de unas negociaciones que parecen haberse complicado por las excesivas exigencias económicas. El nombre del cuatro de Olympiacos podría presionar para rebajar las cifras.

Mario Hezonja es otro caso peculiar en el mercado de fichajes Euroliga. Su nombre estuvo muy relacionado con el gigante económico de Hapoel Tel Aviv. En los últimos tiempos viene brillando y poco o nada se comenta de una posible salida. Eso sí, habrá que ver si la irrupción de Alec Peters como futurible trastoca algo o si, al contrario, puede haber emergido ante un posible adiós que aún se desconoce de puertas para afuera.

El Real Madrid Baloncesto podría encontrar en el jugador de Olympiacos un perfil más complementario, ya que el croata y el americano vienen sufriendo para compartir espacio en pista. El rol de tirador puro de Alec Peters abriría mucho la pista para el juego de poste bajo de cualquiera de los dos y para las conexiones de pick and rol Facu-Tavares. Si bien Hezonja y Lyles tienen una mano prodigiosa, son perfiles con mayor querencia por tener el balón en sus manos.