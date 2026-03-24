El Real Madrid Baloncesto se medirá en Euroliga a Hapoel Tel Aviv. El partido es un encuentro por todo lo alto en la zona noble de la competición. Los madridistas vienen en buena dinámica a pesar de algún tropiezo como el de Kaunas. El clásico insufló de nuevo aire y jugadores como Facu Campazzo, Mario Hezonja o Edy Tavares viven un buen momento.

Una final para el Real Madrid Baloncesto con su estrella como protagonista

Lo que tiene delante el Real Madrid Baloncesto es toda una final en Euroliga. Los blancos se juegan las primeras plazas en 6 partidos en los cuales tendrán 3 enfrentamientos contra sus tres rivales directos. El primer oponente con opciones de pugnar por la primera plaza es Hapoel Tel Aviv. Sergio Scariolo necesitará a su gran estrella, Mario Hezonja, centrada. Todo ello, en un encuentro marcado por los rumores del pasado.

Merio Hezonja actualmente viene brillando y demostrando ser el líder indiscutible del equipo. Sin embargo, este curso no ha sido siempre así. El croata ha sido muy cuestionado y los cantos de sirena se cernían sobre él. La superestrella del Real Madrid Baloncesto fue muy vinculada a Hapoel Tel Aviv en el pasado. El cuadro israelí es conocido por su excentrico presidente y su querencia por sumar piezas mediáticas al roster.

Mario Hezonja habla en la previa del choque Euroliga

La previa del encuentro Euroliga ha estado marcada por unas palabras de Mario Hezonja. El croata ha sido el elegido del vesturario para analizar el partido para los medios oficiales del Real Madrid Baloncesto. La estrella madridista se ha deshecho en elogios del equipo de Dimitrios Itoudis: “Están jugado muy bien, tienen un buen entrenador y buen juego. Va a ser un partido muy duro pero divertido de jugar”.

💬 @MarioHezonja: "Tenemos que jugar con la máxima concentración ante el Hapoel". — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 23, 2026

La estrella croata tiene claro que es un momento crucial de la temporada para el Real Madrid Baloncesto. El calendario que tienen por delante es realmente exigente, pero Mario Hezonja asegura que le motiva más que asusta: “Individualmente, es un reto más. Me gusta tener a los tres mejores equipos en las tres próximas jornadas”. Sin duda, unas palabras que, si bien no parecen cargar ninguna connotación secundaria, sí que reflejan el buen concepto del cuadro israelí que por momentos le codició.