El representante de una de las estrellas del Real Madird ha vuelto a poner el foco en el futuro de su jugador, situándolo en el mercado Euroliga y NBA. Sus declaraciones, que se suelen repetir periódicamente, reactivan el interés en torno a su futuro y dejan abierta la puerta a posibles movimientos, especialmente cuando se acerca el final de temporada.

El agente de Hezonja habla del interés de la NBA

El futuro de Mario Hezonja vuelve a mirar hacia la NBA. Su representante, Misko Raznatovic, ha dejado claro que un regreso del alero croata a la liga estadounidense no es una idea lejana, sino una opción viable: “No descarto en absoluto que Mario pueda volver a la NBA. Las oportunidades son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar”.

Estas declaraciones han reactivado el debate sobre el futuro del jugador del Real Madrid, que atraviesa un gran momento en la Euroliga, siendo el máximo anotador y el tercer mejor asistente del equipo en esta fase regular. A sus 31 años y en un estado de forma excelente, la posibilidad de una segunda etapa en la NBA gana fuerza, en un contexto en el que los movimientos entre Europa y Estados Unidos son cada vez más habituales en el mercado.

Los clubes interesados en Hezonja y su contrato en el Real Madrid

El nombre de Mario Hezonja también está generando interés dentro de la Euroliga, donde varios clubes siguen atentos a su situación. Entre ellos, destaca Dubai Basketball, que busca dar un salto de nivel y vería en el croata una pieza estrella para liderar su crecimiento junto a Dzanan Musa. Este interés, sumado al ruido constante sobre la NBA, convierte al croata en un nombre propio del mercado del Real Madrid.

Sin embargo, su salida del conjunto blanco no será sencilla. El alero tiene contrato en vigor hasta 2029 y un salario importante dentro de la plantilla, con una ficha que irá en aumento en los próximos años. Además, su contrato no contempla una vía de salida hacia otro equipo de Euroliga, lo que refuerza la posición del club blanco.

Los números de Hezonja en el Real Madrid