El Real Madrid Baloncesto logró un meritorio pase en la Final Four de la Euroliga. El partido tuvo sus protagonistas. En el lado madrileño, Hezonja, Andrés Feliz y Gaby Deck hicieron de las suyas. Por parte del Valencia Basket los mejores fueron Pradilla, Montero o Braxton Key.

La realidad lleva al Real Madrid a sumarse a la moda del ‘baloncesto fluido’

El baloncesto ha cambiado mucho en los últimos años y los roles asignados a cada posición han ido cambiando a pasos agigantados. Actualmente, es más relevante dónde está la ventaja frente a su par, que la demarcación propia que se suela ocupar. En el Real Madrid Baloncesto, por ejemplo, el poste bajo acostumbra a ser de Hezonja, mientras que jugadores como Andrés Feliz firma 15 puntos y 8 rebotes casi sin botar el balón.

💥 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳-idad desde los 6,75 m.



Andrés Feliz responde con dos triples seguidos.



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Los números de la semifinal de Andrés Feliz son verdaderamente de interior. Este jugador fue capaz de dar mucha presencia en el rebote en los dos aros justo en el día que más lo necesitaba su equipo. Sin Edy Tavares ni Alex Len y con un Garuba caído en combate, tocaba arrimar el hombro a los exteriores. Sin embargo, el rol del dominicano del Real Madrid Baloncesto ya hace tiempo que se ha convertido en un ‘rara avis’ verdaderamente difícil de defender para sus oponentes.

Andrés Feliz, una quimera más allá de esta Final Four Euroliga

Andrés Feliz es una trampa especialmente peligrosa de este Real Madrid Baloncesto. Su estatura no alcanza el 1.90, lo que le lleva a ser incluso pequeño para su posición. Su rol habitual de segundo manejador entraña una amenaza. Su presencia lleva al oponente a marcarle con un perfil de similares características. Sin embargo, aunque es muy capaz de generar en bote y en bloqueo directo, se suele transformar en un ‘falso alero’ verdaderamente determinante. La Final Four Euroliga solo fue una prueba más.

Partidazo del dominicano 🇩🇴

Partidazo de Andrés Rafael Feliz Sarita

15 puntos

3 asistencias

17 valoración

Algo fallón en tiros de 2

PERO 8 REBOTES! pic.twitter.com/G8YdYaWuV1 — Alhambasket (@Alhambasket) May 22, 2026

Cuando uno piensa en un jugador del Real Madrid Baloncesto que barre bien la línea de fondo, que está cómodo finalizando en la zona con pies en el suelo y en contacto, con buen catch and shoot, rebote ofensivo, buen uno contra uno en close-out… piensa en Gaby Deck, por ejemplo. Sin embargo, Andrés Feliz castiga desde esas situaciones con suma facilidad.

Andrés Feliz, además, realiza todas estas acciones con aún más peligro, ya que acostumbra a tener enfrente jugadores de menos peso y talla que los aleros y ala-pívots del equipo rival. El dominicano del Real Madrid Baloncesto fue especialmente determinante en esta Final Four Euroliga, pero lleva tiempo siendo el arma secreta de Sergio Scariolo ahora y Chus Mateo antaño.