La Final Four siempre esconde muchas más capas de las que aparentan. La semifinal entre Real Madrid y Valencia Basket probablemente sea uno de los escenarios donde hay mucho más de lo que se ve. Porque sí, las lesiones de Edy Tavares y Alex Len cambian por completo el escenario… pero quizá no tanto como piensa gran parte del aficionado. El Madrid llega tocado en el juego interior. Muy tocado. Tanto que Usman Garuba será prácticamente el único “5” natural sano para Sergio Scariolo, con Okeke y Trey Lyles obligados a sobrevivir en una posición que no es la suya. Sobre el papel parece una ventaja enorme para Valencia Basket… ¿o en realidad no lo es? Vamos a intentar poner el foco en lo que no se ve.

Real Madrid: las derrotas en Liga Endesa ¿son engañosas?

El dato está ahí: tres derrotas consecutivas del Madrid en ACB desde las lesiones de Tavares y Len, pero conviene contextualizar algo importante. El conjunto blanco tiene asegurado el liderato de la fase regular, incluso perdiendo los dos últimos partidos seguirá como líder. Eso invita a pensar una cosa: quizá el Madrid llevaba semanas jugando otra competición mentalmente.

Porque algunas pruebas tácticas vistas en Liga Endesa no parecían improvisaciones de urgencia, parecían tests. Ajustes. Intentos de acelerar ritmos distintos, quintetos más móviles o estructuras defensivas alternativas pensando precisamente en lo que viene ahora en Atenas. Y ahí aparece uno de los grandes interrogantes de la semifinal: ¿hasta qué punto el Madrid ha estado escondiendo cartas?

El problema para Valencia: los “pequeños” del Madrid pueden cambiar la semifinal

Pedro Martínez ya había encontrado caminos para castigar al Madrid incluso con Tavares y Len sanos. La utilización de Matt Costello abierto, alejando gigantes de la pintura, hizo daño en varios momentos de la temporada. Valencia ha sabido perfectamente cómo incomodar el ecosistema defensivo blanco. Pero la ausencia de centímetros cambia también algunas ventajas para el propio Valencia.

Es obvio que ni Okeke ni Lyles son Tavares. Evidentemente. Pero sí son jugadores mucho más móviles para defender lejos del aro. Más preparados para cambiar en bloqueos, perseguir interiores abiertos o sobrevivir en escenarios de vértigo ofensivo, precisamente donde Valencia Basket se siente más cómodo. Y eso puede alterar completamente la lectura inicial del partido. Aunque es cierto que Valencia tiene piezas de garantías en este escenario.

Usman Garuba, el hombre que sostiene toda la estructura

El nombre propio de la semifinal seguramente sea Usman Garuba. El center del Real Madrid va a tener que proteger la pintura, cambiar fuera, correr detrás de interiores móviles y evitar el gran miedo madridista: las faltas rápidas. Porque ahí Valencia tiene un filón enorme. Neal Sako y Yankuba Sima son dos interiores con piernas, movilidad y energía constantes. Dos perfiles especialmente incómodos para un jugador tan agresivo defensivamente como Garuba.

Si el internacional español entra pronto en problemas de faltas, el Madrid puede quedarse extremadamente expuesto cerca del aro. Y ahí aparece otro nombre importante: Mario Hezonja. No sería extraño ver al croata asumiendo muchos más minutos como falso cuatro e incluso ayudando físicamente dentro de la zona. En una Final Four los roles tradicionales muchas veces desaparecen. Y Scariolo parece dispuesto a empujar el partido hacia un baloncesto menos estructurado y mucho más versátil.

El gran duelo no está en la pista: está en las pizarras

Hay algo muy atractivo en esta semifinal más allá del talento. El choque de estilos entre Pedro Martínez y Sergio Scariolo, dos entrenadores con más de tres décadas de baloncesto encima. Dos técnicos obsesivos. Dos formas muy distintas de entender el ritmo del juego.

Valencia Basket juega probablemente el baloncesto más dinámico y agresivo de toda la Euroliga. Pedro Martínez no ha sido elegido mejor entrenador del año por casualidad. Su equipo vive cómodo en el caos ofensivo, en la velocidad, en el intercambio constante de golpes y en las avalanchas anotadoras de primeros cuartos.

El Madrid necesita exactamente lo contrario. Scariolo intentará convertir el partido en algo mucho más controlado, más físico, más táctico y menos emocional. Bajar revoluciones. Ensuciar posesiones. Frenar transiciones. Obligar a Valencia a jugar ataques largos. El técnico italiano sabe que entrar en un intercambio constante de ritmo favorece muchísimo más al conjunto taronja. Y quizá por eso esta semifinal tenga mucho más de ajedrez que de exhibición.

La experiencia… no siempre lo es todo

Hay otro dato imposible de ignorar. El Real Madrid ha ganado sus tres últimas semifinales de Final Four. Y la sensación competitiva del club en este tipo de escenarios sigue siendo única en Europa. El Madrid juega estas citas con una naturalidad que muy pocos equipos poseen. Porque sí, el Madrid ha perdido centímetros, pero quizá ha ganado algo igual de importante durante estas semanas: tiempo para reinventarse. Y pocas cosas suelen ser más peligrosas en Europa que un Real Madrid obligado a encontrar soluciones nuevas.

Pero Valencia Basket llega sin miedo. La remontada ante Panathinaikos no solo clasificó a los valencianos para Atenas. También eliminó cualquier complejo de ser el novato de la Final Four. Este equipo ya ha demostrado que puede sobrevivir a escenarios hostiles, dinámicas adversas y presión máxima. Por eso esta semifinal esté mucho más cerca del 50-50 de lo que muchos imaginan, el Valencia ya ha hecho historia, no tiene urgencias, no tiene miedo a fallar, ya ha ganado, todo lo que venga después será añadido.