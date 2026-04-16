El mercado de la Euroliga sigue muy activo, especialmente en la búsqueda de aleros con físico, capacidad defensiva y experiencia en grandes clubes. En este contexto, hay un jugador muy consolidado en el baloncesto europeo que ya ha hablado de su futuro y ha dejado todo en el aire de cara al verano; además, acaba contrato en junio y puede convertirse en una oportunidad de mercado.

Jaron Blossomgame habla de su futuro en la Euroliga

Jaron Blossomgame ha concedido una entrevista a Amrikanos24 TV en la que ha dejado clara su decisión sobre su futuro: “Estoy seguro de que esta es mi última temporada con el Mónaco. Quiero terminar por todo lo alto”. El alero estadounidense, que acaba contrato el próximo mes de junio, confirma así que saldrá del conjunto monegasco en verano, poniendo fin a una etapa en la que ha sido una pieza importante dentro del proyecto.

En lo estrictamente deportivo, Blossomgame ha sido un jugador fiable y constante en la rotación del AS Monaco, aportando versatilidad entre las posiciones de alero y ala-pívot, además de regularidad en su rendimiento en la Euroliga. Esta temporada ha dado un paso adelante en su producción ofensiva y en su peso dentro del equipo, con promedios cercanos a los 9 puntos, 4 rebotes y casi una asistencia por partido.

El verano en el que Jaron Blossomgame pudo ser fichaje del Barça Basket

El nombre de Jaron Blossomgame llegó a situarse en la órbita del Barça Basket durante el verano en el que Mario Hezonja estuvo muy cerca de regresar al Palau y finalmente acabó prolongando su contrato con el Real Madrid. En ese contexto de incertidumbre, el conjunto azulgrana exploró alternativas para reforzar la posición de alero ante la salida de Nikola Kalinić, y el estadounidense apareció como una de las opciones consideradas dentro de la planificación culé.

Según distintas informaciones del mercado, Blossomgame llegó a mantener conversaciones con el club blaugrana tras su buen rendimiento en el AS Mónaco, donde había crecido de forma constante en la Euroliga. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse y el conjunto azulgrana terminó optando por otras alternativas en el mercado europeo.

Números de Jaron Blossomgame con AS Mónaco