Hay momentos de la temporada en los que el baloncesto deja de ser solo baloncesto, y la Primera FEB está entrando de lleno en ese territorio incómodo justo cuando el calendario gana en trascendencia. En apenas unos días han caído piezas importantes en varios equipos que están jugando cosas muy distintas, pero igual de importantes: Calvin Hermanson en Alimerka Oviedo Baloncesto, Jonathan Kasibabu en Flexicar Fuenlabrada y Nuno Sá en Palmer Basket Mallorca Palma. Tres contextos diferentes, tres roles distintos… y un mismo problema: el margen de error desaparece cuando el calendario aprieta.

No es casualidad: el punto exacto donde se rompen las temporadas

A falta de cinco jornadas, la clasificación ya no engaña a nadie. Los objetivos están definidos, las rotaciones se estrechan y los minutos se concentran en los mismos nombres. Es el momento en el que los cuerpos empiezan a pasar factura de la exigencia física acumulada. Lo que estamos viendo no es una epidemia puntual, sino una consecuencia lógica: más intensidad, más carga y menos margen para dosificar. En febrero aún puedes proteger a un jugador; en abril, simplemente juegas con lo que tienes. Y eso multiplica el riesgo.

Oviedo pierde equilibrio: el valor invisible de Hermanson

La baja de Hermanson no se mide solo en puntos. En un equipo como Oviedo, donde cada pieza tiene un sentido claro dentro del sistema, perder a un alero que abre el campo, que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar, rompe más de lo que parece. Su 38% en triples y su capacidad para jugar sin balón sostenían muchas ventajas invisibles. Sin él, Oviedo pierde amenaza exterior y, sobre todo, pierde una forma de jugar. En un equipo que pelea por consolidarse en zona media-alta, ese tipo de ausencia puede dar al traste con el trabajo de toda una temporada.

"Juega muy bien desde el perímetro. Acabó muy bien la temporada. En los playoffs hizo levantarse a todo el mundo en el segundo partido contra el Betis. Sabíamos que era un jugador diferencial". @Salva_Casti nos habla del ex @cb_cartagena Calvin Hermanson, jugador del @oviedocb. pic.twitter.com/KdpOXaKeix — GradaBasket (@GradaBasket) August 8, 2025

Fuenlabrada y un frenazo inesperado: Kasibabu y la identidad interior

En el caso de Fuenlabrada, el golpe es más evidente. Kasibabu no es solo un interior productivo (8,3 puntos, 4,8 rebotes), es una referencia física que condiciona ambos lados de la pista. Su ausencia afecta al rebote, a la protección del aro y a la intimidación. Pero también al ataque ya que sin su presencia, el equipo pierde segundas oportunidades y una vía clara de juego interior. Y eso, en un equipo que está en plena pelea por posicionarse en playoff, puede marcar un cruce… o incluso dejarlo fuera de la pelea por el ascenso.

Se queda sin ala-pivots el Cantabria, importante para nuestro partido del miércoles que viene.



Presumiblemente Kasibabu ya de vuelta para ese partido, según comentó @inakimartin8 en Tirando de Tres, de @RadioCoruna https://t.co/JwVBBoTTk4 — J (@jramirezblue) April 16, 2026

Palma y el golpe en el peor momento posible

Lo de Nuno Sá tiene otro matiz. Palmer Basket Mallorca Palma está en una zona donde cada partido vale por dos, y perder a un jugador de rotación estable, con presencia en rebote y capacidad para sostener minutos físicos, reduce aún más las opciones. No es una cuestión de estadísticas (6,3 puntos, 4,1 rebotes), sino de fondo de armario. En equipos que ya viven al límite, una lesión a estas alturas se sufre. Y eso, en una lucha por evitar el descenso o al menos no complicarse más, puede ser definitivo.

En los momentos difíciles es cuando se define quién eres.



Hoy, ante la adversidad, estamos más unidos que nunca.



Más equipo, más carácter y más comprometidos que nunca.



Gracias a tod@s por vuestros mensajes de ánimo.

Os necesitamos. 🩵



El color d’una Illa. https://t.co/Ouj3SsH0G0 — Vicenç Palmer (@PalmerVicente) April 15, 2026

Además, el problema no se queda ahí. La baja de Phil Scrubb cambia por completo el escenario. Su lesión, además definitiva para lo que resta de temporada, deja a Palma sin uno de sus focos de control en pista. En un contexto de urgencia, perder a quien toma decisiones y baja el pulso cuando hace falta no se sustituye, y en este punto del curso, ese peaje puede ser demasiado alto.

Primera FEB: el factor que puede decidir una temporada

Siempre se habla de dinámicas, de calendarios, de enfrentamientos directos… pero hay un factor que rara vez se menciona hasta que aparece: la salud. En esta Primera FEB, tremendamente igualada durante todo el año, las lesiones pueden ser ese detalle que incline la balanza. No porque definan quién es mejor, sino porque determinan quién llega entero. Y en abril, llegar entero ya es una ventaja que puede ganar partidos, que puede decidir el sino de una temporada.