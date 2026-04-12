El Alimerka Oviedo Baloncesto atraviesa un buen momento en la Primera FEB, ocupando la quinta posición de la tabla con un balance positivo de 16 victorias y 12 derrotas. El equipo se mantiene firme en la lucha por los puestos de playoff y con el claro objetivo de dar el salto de categoría, soñando con un posible ascenso a la ACB si mantiene esta línea competitiva en el tramo final de la temporada. Además, la entiad ha comunicado una noticia clave para el futuro con una de las promesas de la cantera.

Jorge Arias firma su primer contrato con el Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha asegurado el futuro de uno de sus talentos jóvenes más prometedores con la renovación de Jorge Arias hasta 2029. El alero ovetense, formado en la cantera del club desde categorías inferiores, firma así su primer contrato profesional, consolidando una progresión que comenzó con su debut en LEB Oro cuando apenas tenía 16 años.

En las últimas temporadas, Arias ha ido ganando protagonismo dentro del equipo, pasando de ser una promesa a convertirse en un jugador habitual en la rotación. Bajo la dirección de Javi Rodríguez, ha sabido aprovechar sus oportunidades y seguir creciendo, lo que ha llevado al club a apostar por su desarrollo a largo plazo como una pieza importante para el futuro, con proyección hacia la ACB.

¿Quién es Jorge Arias y cuál es su rol en el Alimerka Oviedo?

Jorge Arias es un alero joven con buena capacidad física que destaca por su intensidad defensiva, su movilidad y su disposición para ayudar al equipo en distintas facetas del juego. No obstante, tiene margen de mejora en ataque, donde poco a poco va evolucionando, especialmente en el tiro exterior y en las acciones sin balón de cara a un posible salto a la ACB.

En cuanto a sus números, todavía son modestos debido a su juventud y a su rol dentro del equipo. Ha participado en una decena de partidos esta temporada, con un promedio de algo más de 3 puntos por encuentro.

Estadísticas Jorge Arias con Alimerka Oviedo