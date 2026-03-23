El mercado de la Primera FEB sigue activo a pesar de que queda poco para el final de la temporada. Mientras algunos equipos deciden mantener la plantilla que ya tienen, otras direcciones deportivas optan por reforzar sus filas para alcanzar los objetivos fijados al inicio del curso, como es el caso de Básquet Coruña y Tizona Burgos.

Básquet Coruña se refuerza con Strahinja Micovic

Básquet Coruña ha acudido al mercado para reforzar su plantilla en el tramo final de la temporada con la incorporación de Strahinja Micovic. El ala-pívot serbio, que también puede desempeñarse como alero, llega tras la baja de Dino Radončić, a quien le diagnosticaron hace una semana una trombosis venosa en la pierna izquierda y estará fuera de las canchas durante tres meses.

Con recorrido en ligas de Bosnia, Montenegro, Alemania, Macedonia, Lituania y España (Monbus Obradoiro), Micovic destaca por su capacidad para abrir el campo con el tiro de tres, correr la pista y jugar al poste bajo. La temporada pasada promedió en Primera FEB 6,6 puntos (62,3 % en tiros de dos y 41,4 % en triples) y 2,8 rebotes en los 32 partidos que disputó.

Mike Nuga, nuevo fichaje de Tizona Burgos

El Grupo Ureta Tizona Burgos refuerza su plantilla con Mike Nuga para las últimas jornadas de la Primera FEB, con el objetivo de lograr la permanencia. El escolta nigeriano con pasaporte canadiense llega procedente del Santos Potosí de México, donde promedió 15,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,6 asistencias por partido.

Nuga ya conoce el baloncesto español tras su paso por el Cáceres en la temporada 2023-24, donde anotó 9,8 puntos en 13 encuentros. Su experiencia internacional incluye etapas en Canadá, Estonia y Kosovo, además de su participación con la selección nigeriana en el AfroBasket.

Alimerka Oviedo confía en Javi Rodríguez en el banquillo

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha renovado a Javi Rodríguez como entrenador por tres temporadas más, asegurando la continuidad de su proyecto en el primer equipo. Bajo su dirección, el equipo ha consolidado un baloncesto dinámico y competitivo, conectando con la afición y logrando un salto de calidad con el traslado al Palacio de los Deportes.