El tramo final de la temporada de la Primera FEB está siendo especialmente movido en el mercado de fichajes. Los equipos buscan reforzar sus plantillas para afrontar la recta decisiva de la competición, incorporando jugadores con experiencia, capacidad anotadora y polivalencia. La lucha por los puestos altos de la clasificación y los playoffs han provocado movimientos estratégicos que podrían cambiar el rumbo en los siguientes meses.

Augusto Lima, fichaje estrella del Flexicar Fuenlabrada

El Flexicar Fuenlabrada ha fichado a Augusto Lima para reforzar el equipo con un contrato hasta el final de la temporada. El pívot brasileño de 34 años cuenta con una gran experiencia en el baloncesto español, donde ha disputado cientos de partidos y ha lucido la camiseta de clubes históricos como el Real Madrid o el Unicaja. Además, también ha ganado varios títulos importantes, incluyendo dos Copas del Rey y una ACB.

Augusto Lima llega procedente del San Pablo Burgos, donde no ha podido disfrutar de continuidad y solo ha disputado cinco partidos en la ACB. El interior sudamericano, que ha decidido bajar a la Primera FEB para volver a sentirse importante, también cuenta con una destacada trayectoria con la selección de Brasil, consiguiendo varias medallas en Juegos Olímpicos.

Grupo Alega Cantabria se refuerza con Daniel Love

Grupo Alega Cantabria ha incorporado a Daniel Love, escolta sueco de 1,90 m, para reforzar la plantilla de cara a la recta final de la temporada de la Primera FEB. El jugador destaca por su capacidad anotadora y lectura del juego, y llega tras promedios de 17,6 puntos, 4,7 rebotes y 3,3 asistencias por partido con el Armann Reykjavik en Islandia.

Formado en Estados Unidos en Mercer University y Eckerd College, Daniel Love ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Europa, jugando en Suecia e Islandia y logrando el campeonato de liga y copa en 2025 con los Norrkoping Dolphins. Además, cuenta con experiencia en competiciones continentales como la Basketball Champions League y la FIBA Europe Cup, lo que refuerza su perfil como jugador experimentado.

Hestia Menorca ficha a Tobias Rotegård

Tobias Rotegård se une al Hestia Menorca procedente del Kouvot finlandés para reforzar el equipo hasta el final de la temporada. Llega con promedios de 12,6 puntos, 4,5 rebotes y 2,6 asistencias por partido, y aportará polivalencia, energía y capacidad para abrir el campo en los últimos ocho encuentros de la liga regular.