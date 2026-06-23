Fichajes Primera FEB: En el segundo mejor quinteto NCAA y ahora refuerzo de lujo para Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto sigue dándole forma a su proyecto con una incorporación en el mercado de Primera FEB que apunta a ser una de las más interesantes del curso. El conjunto asturiano suma a sus filas a un interior con proyección y recursos, llamado a reforzar el equipo en ambos lados de la pista. Un fichaje que encaja en la apuesta del club por la juventud.

El Oviedo Baloncesto confirma el fichaje de Brock Wisne

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha reforzado su juego interior con la incorporación de Brock Wisne, pívot estadounidense que llega procedente de la Universidad de Northern Colorado. El joven interior aterriza en la Primera FEB tras consolidarse como una de las piezas clave de los Bears en la NCAA División I, destacando por su combinación de potencia física, movilidad en transición y capacidad para abrir el campo con su tiro exterior.

En su última temporada universitaria, Wisne firmó unos sólidos promedios de 16,2 puntos y 6,4 rebotes por partido, con un 56,7% en tiros de dos, un 33,8% desde la línea de tres y un 71% en tiros libres. Entre sus actuaciones más destacadas figuran los 38 puntos ante Northern Arizona y los 29 frente a Texas Tech, rendimiento que le valió su inclusión en el segundo mejor quinteto de la conferencia Big Sky.

El encaje de Brock Wisne en el Oviedo Baloncesto

La llegada de Brock Wisne puede aportar al Alimerka Oviedo Baloncesto un perfil de pívot moderno, capaz de influir en distintas facetas del juego. Sus 16,2 puntos, 6,4 rebotes y 2,7 asistencias en la NCAA reflejan no solo su capacidad anotadora, sino también su lectura de juego y habilidad para generar para sus compañeros. A nivel físico, sus 2,06 metros y más de 110 kilos le permitirán competir en la pintura, reforzando una parcela donde el equipo buscaba mayor consistencia.

En cuanto a la confección de la plantilla, el Oviedo sigue una línea continuista basada en juventud, proyección y equilibrio entre posiciones. A estas alturas del mercado, el técnico Javi Rodríguez ya cuenta con ocho jugadores confirmados, con una base exterior definida (PJay Smith, Longarela y Lobaco), aleros versátiles como Arias y Copes, y un juego interior que combina perfiles físicos y móviles con Shelist, Nwaokorie, Faure y ahora Wisne.