Fichajes Primera FEB: Cantabria se refuerza con un experto en ascensos y REY de la categoría 

El mercado de Primera FEB sigue muy activo, con equipos que se están moviendo rápido para cerrar plantillas cada vez más competitivas y equilibradas de cara al siguiente curso. La liga se ha convertido en un escaparate importante para jugadores con experiencia en la categoría y también para bases y exteriores con proyección, como así demuestran los refuerzos de Cantabria y Gipuzkoa.

Alec Wintering, nuevo fichaje del Grupo Alega Cantabria

Alec Wintering se incorpora al Grupo Alega Cantabria como refuerzo de verano para la próxima temporada, con el objetivo de liderar un proyecto ambicioso en Primera FEB que quiere pelear por el ascenso a la élite. El base estadounidense cuenta con amplia experiencia en la categoría tras pasar por varios equipos, firmando promedios cercanos a los 10-12 puntos y 4-5 asistencias por partido, cifras que reflejan su capacidad para dirigir el juego y generar ventajas en ataque.

A lo largo de su carrera, Alec Wintering ha acumulado más de 200 partidos en competiciones europeas y españolas, consolidándose como un jugador fiable para la categoría. Uno de sus mayores logros fue el ascenso a la ACB con el Baloncesto Palencia, además de conquistar la Copa Princesa. El Grupo Alega Cantabria busca con este fichaje reforzar su plantilla para luchar por el playoff y pelear con los mejores clubes de la Primera FEB.

Gipuzkoa Basket se refuerza con Lucas Capalbo

Lucas Capalbo se suma al proyecto del Gipuzkoa Basket como base para la próxima campaña, reforzando la dirección de juego del equipo. El director de juego uruguayo llega tras una buena temporada en Primera FEB con el Fibwi Palma, donde firmó promedios de 10,5 puntos y 4,3 asistencias por encuentro, situándose entre los 10 mejores pasadores de la liga.

Además de su rendimiento en clubes, Capalbo atraviesa un buen momento en su carrera, ya que ha sido convocado recientemente por la selección absoluta de Uruguay para disputar partidos oficiales. Su llegada aporta equilibrio y liderazgo a un equipo que busca mejorar sus resultados.