Los Lakers ficharon al defensor que necesitaban, ahora tienen que deshacerse de alguien

El movimiento, adelantado por Shams Charania de ESPN, deja a la franquicia con 16 contratos garantizados, y obliga a tomar una decisión que lleva semanas aplazando.

Lo que los Lakers ven en Thybulle

Thybulle no llega para sumar puntos. Llega para molestar. Elegido dos veces en el Segundo Mejor Quinteto Defensivo de la NBA (2021 y 2022 con Filadelfia), el alero ha construido su carrera robando balones y neutralizando al mejor jugador perimetral del rival. Promedia 1,6 robos por partido en 20,6 minutos de media en su carrera, una cifra que lo sitúa entre los más activos de la liga en ese fundamento.

El encaje táctico es directo: marca al mejor exterior rival, alivia la carga defensiva sobre los bases y da al técnico una pieza para cerrar partidos ajustados, justo donde los Lakers concedieron puntos la temporada pasada.

El riesgo tiene nombre: la durabilidad. En las dos últimas temporadas, lesiones en el tobillo, la rodilla y el pulgar lo limitaron a solo 45 partidos en total. La buena noticia llega del tramo final de 2025-26, cuando terminó sano y volvió a jugar minutos de rotación en Portland. Los Lakers apuestan por que su cuerpo aguante y que su lectura defensiva compense el historial médico.

Free agent forward Matisse Thybulle has agreed on one-year, $3.3 million contract with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/h1JCsx1e6h — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2026

La cuenta no cierra: 16 contratos para 15 plazas

El detalle incómodo apareció en el momento de la firma. Con Thybulle, los Lakers pasaron a tener 16 jugadores en contratos estándar. La liga permite acumular hasta 20 durante la pretemporada, pero la norma es tajante el día del inicio: la plantilla debe estar en 15. Es decir, alguien sobra. Y la matemática salarial, más que la deportiva, definirá quién.

La presión recae sobre el final del banquillo. Los jugadores con menor minutaje y contratos de menor peso son la moneda natural en este tipo de ajustes, porque salir sin desmontar el núcleo del equipo. La dirección tenderá a proteger el esqueleto de la plantilla y actuar en los márgenes.

Lakers updated roster:



Luka Doncic

Austin Reaves

Walker Kessler

Quentin Grimes

Sandro Mamukelashvili

Collin Sexton

Matisse Thybulle

Bronny James

Jaden Hardy

Dalton Knecht

Jake LaRavia

Jarred Vanderbilt

Adou Thiero

Ziaire Williams

Cameron Carr

Kevon Looney



Thoughts? — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 20, 2026

Por qué la salida debe ser un traspaso, no un corte

La situación salarial de los Lakers estrecha las opciones. Al operar muy por encima del techo salarial, cortar a un jugador no libera ningún espacio. Ni siquiera el recurso del waive-and-stretch — el que diluye el salario de un dispensado durante más temporadas — resolvería el problema en el escenario actual.

Eso empuja a la dirección hacia el mercado de traspasos. Intercambiar un contrato, en lugar de simplemente rescindirlo, permite a los Lakers recibir algo a cambio, una elección de Draft o un jugador que encaje mejor, mientras ajustan el número mágico de 15. Una dispensa pura sería dinero tirado sin contrapartida deportiva. Este tipo de traspasos suele resolverse cerca del final de la pretemporada, cuando las nóminas rivales también aprietan.

El fichaje de Thybulle es barato y de bajo riesgo sobre el papel, pero desencadena un efecto dominó. Los Lakers no han cerrado la plantilla: solo han comprado tiempo para negociar desde una posición de fuerza. Quien sea el nombre número 16 de esa lista probablemente no será cortado en el vestuario, sino anunciado en un traspaso. El refuerzo defensivo ha llegado. El orden de la casa es lo que viene ahora.