Fichajes Primera FEB: Una muralla defensiva para Insolac Caja87 con experiencia ACB y Europa 

El mercado de fichajes en la Primera FEB sigue cogiendo ritmo de cara a la nueva temporada, con los clubes reforzando sus plantillas en busca de dar un salto competitivo. Equipos con aspiraciones de ascenso y otros que buscan consolidarse en la categoría están apostando por perfiles físicos, talento joven y jugadores con experiencia reciente en la liga. Insolac Caja87 es un ejemplo de ello con este nuevo refuerzo para dominar la pintura.

Archange Bolavie, nuevo jugador del Insolac Caja87

Archange Bolavie se ha convertido oficialmente en el nuevo pívot del Insolac Caja87, reforzando la pintura del conjunto sevillano. A sus 25 años y con 2,10 metros de altura, el interior belga llega tras su paso por el Palmer Basket de Primera FEB, donde coincidió con el técnico Juani Díez y tuvo un papel clave en la permanencia del equipo. La opinión del entrenador ha sido clave para que la dirección deportiva haya concretado este fichaje.

Durante la pasada temporada en Primera FEB, Archange Bolavie fue uno de los jugadores más determinantes en defensa, liderando la liga en tapones con 1,79 por partido. Además, aportó presencia en el rebote y solidez en la pintura. Internacional con Bélgica, el pívot supone un refuerzo importante para elevar el nivel defensivo y físico del equipo de cara al nuevo curso.

El pasado en ACB y Europa de Archange Bolavie antes de la Primera FEB

El paso de Archange Bolavie por la élite europea le permitió dar un salto competitivo antes de llegar a España. En el Spirou Charleroi fue creciendo temporada a temporada, llegando a disputar cerca de 50 partidos en su último curso, incluyendo competición continental como la FIBA Europe Cup. En ese contexto, promedió alrededor de 5,5 puntos y más de 4 rebotes por partido en unos 16 minutos.

Su oportunidad en la Liga Endesa llegó con el BAXI Manresa, donde tuvo una breve participación antes de salir cedido. En el Insolac Caja87, su fichaje responde a una necesidad clara tras salidas importantes en la pintura y se suma a una plantilla renovada con incorporaciones como Nacho Arroyo Varela, Unai Mendikote y Ramón Vilà, además de la continuidad de piezas clave que darán equilibrio al equipo.