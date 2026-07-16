RADAR SOLOBASKET: Conrad Martínez, el base cerebral de la cantera del Joventut que se doctora en la NCAA

La cantera del Joventut de Badalona es una fábrica inagotable de bases. Dentro de la prometedora generación de 2005, el nombre de Conrad Martínez (1.82m) lleva años subrayado en las agendas de los principales scouts nacionales. Tras decidir cruzar el charco para competir en el baloncesto universitario de Estados Unidos, el talentoso director de juego catalán no solo está brillando sobre el parqué de la NCAA; también se ha consagrado como uno de los mejores estudiantes-deportistas de toda la División I. Analizamos la espectacular evolución del base de Granollers en High Point, su madurez mental y por qué es una de las piezas de deseo más cotizadas para un futuro retorno a la Liga Endesa (ACB).

Ficha Técnica de Conrad Martínez (High Point Panthers)

Edad / Altura 21 años (Generación 2005) / 1.82 m Posición Base (Point Guard) Equipo / Liga High Point Panthers (NCAA – Big South) Estadísticas de la Temporada 8.8 pts, 3.3 ast, 1.4 rob, 1.4 reb (21.9 min/partido) Porcentajes de Tiro 45.3% TC, 32.8% T3, 84.4% TL

¿Por qué está Conrad Martínez en el radar de la Liga Endesa?

El camino de los españoles en la NCAA no siempre es sencillo. Tras dos temporadas de aclimatación en la exigente Universidad de Arizona, donde apenas gozó de oportunidades en la rotación (promediando menos de 5 minutos por encuentro), Conrad tomó la acertada decisión de cambiar de aires. Su llegada a los High Point Panthers ha supuesto su eclosión definitiva en el baloncesto norteamericano.

Bajo la batuta del técnico Alan Huss, Martínez se ha convertido en el auténtico motor de la segunda unidad de un equipo histórico. Sin embargo, lo que ha disparado su cotización en el mercado del baloncesto europeo no es solo su juego, sino su cabeza: ha sido incluido en el prestigioso “NABC Honors Court” y en el CSC Academic All-District con un impresionante 3.85 GPA (nota media académica en EE.UU.) mientras cursa Administración de Empresas. Puede parecer un dato nada relacionado con el baloncesto, pero en la NCAA que un jugador destaque académicamente es un plus muy valorado, ya que demuestra no sólo disciplina sino una capacidad mental innata muy necesaria para soportar la presión del baloncesto profesional.

La fortaleza mental y la toma de decisiones diferencian a los buenos jugadores de las estrellas, Conrad demuestra tener una cabeza privilegiada. Para los directores deportivos de la ACB, su valiosa condición de jugador de formación (cupo nacional) unida a su madurez táctica lo convierten en un caramelo de mercado de un valor incalculable.

Fortalezas en la pista: Así juega el base de Granollers

IQ de élite y lectura de juego “ADN Penya”

Haberse criado en Badalona otorga un máster en entender el baloncesto. Conrad sabe cuándo acelerar la transición y cuándo pausar el juego para ejecutar en estático. Su fantástica relación de 3.3 asistencias por apenas 1.1 pérdidas de balón refleja la seguridad extrema que aporta en la dirección de juego.

Toma de decisiones y madurez mental

Su brillantez en el plano académico se traslada directamente a la pista. No es un base que se precipite; procesa el juego defensivo rival a gran velocidad, comete muy pocos errores y se ha ganado a pulso ser el termómetro de su equipo en los minutos de la verdad.

Gen competitivo bajo presión

Martínez no se esconde cuando el balón quema. Su pulcro 84.4% de efectividad en tiros libres lo convierte en un seguro de vida para su equipo en los finales de partido apretados, asumiendo la responsabilidad desde la personal sin titubear.

Manos rápidas en defensa

Aunque su estatura (1.82m) pueda parecer un hándicap en el baloncesto moderno, compensa la falta de centímetros con una gran lectura de líneas de pase y anticipación. Sus 1.4 robos por partido son una molestia constante para los bases rivales.

Aspectos a mejorar de cara al baloncesto profesional

El hándicap físico: El salto a una competición tan física como la Liga Endesa le exigirá potenciar su tren superior para poder absorber mejor los contactos al finalizar cerca del aro y evitar ser emparejado defensivamente con bases rivales mucho más corpulentos.

Consistencia en el tiro exterior: Aunque posee una buena mecánica, su 32.8% en triples (con más de 3 intentos por partido) es una faceta que debe estabilizar por encima del 35% para convertirse en una amenaza letal tras bloqueo directo (pick & roll) en el baloncesto europeo.

Proyección y encaje: ¿Cuál es su techo en el mercado ACB?

Conrad Martínez encaja a la perfección en la definición de “base de autor”. Aunque todavía le resta su año Senior en Estados Unidos —donde es una de las piezas más queridas de la universidad—, su regreso al baloncesto español a medio plazo parece garantizado.

Su perfil de juego inteligente, rápido y cerebral recuerda al de directores de juego nacionales consagrados como Lluís Costa o Ferran Bassas. Es un perfil idóneo para liderar segundas unidades de nivel medio-alto en ACB con solvencia y criterio. Los cazatalentos nacionales tienen claro que la cabeza de Conrad funciona al mismo nivel de excelencia tanto dentro como fuera de la pista.