LeBron James y los Sixers: el hombre clave detrás de la operación que puede cambiarlo todo

Los Philadelphia 76ers han confiado parte de su operación de reclutamiento a Tyrese Maxey. Con LeBron James iniciando ya su segunda semana de agencia libre sin haber elegido aún equipo, el base de Filadelfia sería el jugador más activo en el intento de atraerle a Pensilvania.

Según ESPN, Maxey ha mantenido una intensa comunicación con el máximo anotador de la historia de la NBA. Joel Embiid y Jaylen Brown también participan en la operación de seducción, pero es Maxey quien «lidera la carga».

Nada sorprendente. Tyrese Maxey y LeBron James comparten agencia, ambos están representados por Klutch Sports, y llevan años entrenando juntos durante la offseason. Maxey ya ha descrito a LeBron como su «hermano mayor», una proximidad de la que los Sixers esperan sacar partido para convencer al cuádruple campeón de la NBA de unirse a su plantilla la próxima temporada.

This is what every contending team can offer LeBron James:



Miami Heat: up to $7 mil

Cleveland Cavaliers: $6.1 mil MLE or $3.9 vet min.

Golden State: $3.9 vet min.

76ers: $3.9 vet min.

Denver Nuggets: $3.9 vet min.

Minnesota Timberwolves: $3.9 vet min.



Miami can offer the most… pic.twitter.com/fhImImKVwT — Sammy Profeta (@profeta_sammy) July 10, 2026

Una campaña que implica a todo el mundo

Maxey no está solo en esta misión. Joel Embiid ha forjado su propia relación con LeBron durante la campaña olímpica victoriosa que compartieron en París. Jaylen Brown mantiene un vínculo diferente con el «Rey», al que se enfrentó muchas veces en los playoffs cuando jugaba en Boston, aunque LeBron apoyó públicamente su candidatura al MVP unos meses antes de su traspaso a Filadelfia.

La ofensiva liderada por Maxey cuenta con el respaldo de toda la dirección de los Sixers. Bob Myers, presidente de Harris Blitzer Sports and Entertainment, llegó incluso al podcast de Rich Paul para promocionar Filadelfia ante el agente de LeBron.

«Si estuviera aquí, le diría: “Creo sinceramente que esta es tu mejor oportunidad de ganar”», declaró Myers. «Si su prioridad es ganar, entonces hablemos de este equipo. Porque puede ganar aquí, en Filadelfia.»

Filadelfia forma parte, junto a Cleveland, Miami y Golden State, de los destinos más seriamente considerados por LeBron James para continuar su carrera ahora que ha decidido abandonar los Lakers.