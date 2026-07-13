Ibon Navarro deja sin uno de sus grandes objetivos a Valencia Basket

Idas y venidas, negociaciones avanzadas, fichajes que parecen cerrados y giros inesperados a última hora. Así transcurren los veranos en deportes como el fútbol y el baloncesto, donde el mercado nunca da nada por hecho. En la Liga Endesa, además, los clubes deben librar una dura batalla para retener o atraer talento frente al enorme poder de seducción de los proyectos de Euroliga, que con frecuencia terminan convenciendo a jugadores llamados a ser importantes en la rotación.

Valencia Basket se queda sin su objetivo

Las oficinas dirigidas por Luis Arbalejo ya habían cerrado cuatro incorporaciones con la llegada de Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Mario Saint-Supéry y Dylan Osetkowski para reforzar el juego interior. Sin embargo, la planificación deportiva todavía no está cerrada. A la espera de hacer oficial el fichaje de Lucas Marí, procedente de la NCAA, el conjunto taronja sigue buscando una pieza más para completar la plantilla después de ver cómo el ala-pívot que figuraba como prioridad ha terminado decantándose por otro proyecto de Euroliga.

Mikael Jantunen era uno los principales objetivos de Valencia Basket para reforzar la posición de ala-pívot, consciente de que el internacional finlandés no iba a continuar en Fenerbahce tras promediar 5,2 puntos y 3 rebotes en 18 minutos por partido la pasada temporada. Sin embargo, el fichaje de un viejo conocido de la afición taronja como Braxton Key por el conjunto turco terminó de cerrar la puerta a su continuidad, dejando al jugador libre para elegir destino. Finalmente, Jantunen ha optado por aceptar la propuesta de Estrella Roja, frustrando una de las operaciones que Valencia Basket seguía de cerca.

Estrella Roja será el tercer equipo de Euroliga en la carrera de Mikael Jantunen. El internacional finlandés llega tras dejar un gran rendimiento en París Basketball, donde fue una de las piezas clave del proyecto junto a TJ Shorts y Nadir Hifi, y después de una etapa más discreta en Fenerbahce, condicionado por el sistema de Sarunas Jasikevicius. A sus 26 años, el ala-pívot afronta un nuevo reto con la intención de consolidarse definitivamente entre los jugadores más cotizados del baloncesto europeo. Formado en la Universidad de Utah, en la NCAA, Jantunen explotó en la capital francesa durante dos temporadas que le abrieron definitivamente las puertas de la élite continental.

¿Objetivo Tyson Pérez?

Descartada la incorporación de Mikael Jantunen, según informa Matty Andreani, Valencia Basket mantiene abiertas otras vías para reforzar su juego interior. Una de las opciones que gana fuerza es la de Tyson Pérez, actualmente en Unicaja, un perfil que encajaría a la perfección en el sistema de Xavi Albert por su capacidad física, versatilidad e intensidad en ambos lados de la pista.

El club taronja tampoco cierra la puerta a incorporar un pívot puro. En ese escenario, uno de los nombres que ha ido ganando peso en las últimas semanas es el de Oumar Ballo, formado en la Canterbury Academy de Las Palmas y con una destacada trayectoria en la NCAA defendiendo los colores de Gonzaga, Arizona e Indiana. Eso sí, su fichaje no será sencillo, ya que París Basketball también ha mostrado un fuerte interés por hacerse con sus servicios.