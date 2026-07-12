La idea de Valencia Basket en el mercado de fichajes para evitar problemas con cupos ACB

Las numerosas salidas que ha afrontado el Valencia Basket durante este mercado estival también han tenido un impacto en el apartado de los jugadores de formación, un requisito clave para competir en la Liga Endesa. La dirección deportiva trabaja para corregir ese desequilibrio y adaptar la nueva plantilla a las exigencias de la normativa ACB, un aspecto que se ha convertido en una de las prioridades de la planificación deportiva.

Valencia Basket cumple los requisitos ACB con los cupos

La llegada de Mario Saint-Supéry permite al Valencia Basket resolver uno de los principales quebraderos de cabeza que había dejado la profunda remodelación de la plantilla: el requisito de los jugadores de formación. Tras las salidas de Sergio de Larrea y Jaime Pradilla, el conjunto taronja había quedado al límite de la normativa de la ACB, una situación que queda corregida con la incorporación del base malagueño.

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Con Saint-Supéry, el Valencia Basket vuelve a alcanzar el mínimo de cuatro jugadores de formación exigido por la competición para las plantillas de doce o más integrantes. El nuevo fichaje se une a Álvaro Cárdenas, Josep Puerto y Yankuba Sima, devolviendo al equipo el equilibrio necesario para cumplir la reglamentación de la Liga Endesa.

La intención del Valencia Basket en el mercado ACB

Con la incorporación de Mario Saint-Supéry, el Valencia Basket ha resuelto el mínimo exigido por la ACB en materia de jugadores de formación, pero la planificación deportiva no se detiene ahí. Según ha informado Deportes COPE Valencia, el club trabaja con la idea de incorporar al menos otro cupo para disponer de un mayor margen durante la temporada, especialmente en una competición doméstica cuya normativa limita las convocatorias en función de este requisito.

La previsión de la entidad pasa por construir una plantilla más amplia que la actual. Con once jugadores bajo contrato, la intención es iniciar el curso con al menos catorce efectivos, lo que implica que todavía quedan varios movimientos por realizar. Además del refuerzo en la posición de cupo, el mercado también deberá cubrir las vacantes generadas en el juego interior tras las numerosas salidas producidas durante este verano, incluida la de Matt Costello, que continuará su carrera en Japón.