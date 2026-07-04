¿Jaime Pradilla por Nikola Mirotic? Los porqués de la bomba de mercado de Valencia Basket

La situación que vive Valencia Basket no es sencilla. El ocaso de una etapa dorada ha llegado de forma repentina con el adiós de muchos pesos pesados del vestuario y del líder del proyecto Pedro Martínez. Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla o Braxton Key vestirán otras camisetas Euroliga. En este sentido, la reconstrucción es verdaderamente importante y por el momento los nombres son TJ Shorts, Nikola Mirotic, Gonzalo Corbalán…

Valencia Basket tiene claro el relevo de Jaime Pradilla

La fuga de talento en el Valencia Basket trae de bruces a sus aficionados. Jean Montero volará a Grecia junto a Brancou Badio, cada uno en uno de los gigantes de Atenas. Por otro lado, Braxton Key se unirá a Saras Jasikevicius en el proyecto ganador de Fenerbahce. Sin embargo, la marcha de Jaime Pradilla al Real Madrid Baloncesto ha sido una de las más dolorosas. A pesar de que los otros jugadores acaparen más miradas, su condición de español y que sea a un rival directo en ACB y junto a un líder como Pedro Martínez hacen que el movimiento sea algo más doloroso.

El Real Madrid pagará la cláusula de Jaime Pradilla, al igual que varias de sus salidas. El Valencia Basket tendrá cierto margen de maniobra tras los ingresos en buyouts para moverse en verano. Por ello, no extraña la información de Encestando que habla de que entre los sustitutos del maño se encuentra Niko Mirotic. El montenegrino no vive su mejor momento vital dada su edad, pero su caché sigue siendo importante. El nivel no es el único aval y es que hay muchos motivos para elegirle a él.

¿Por qué Nikola Mirotic?

Nikola Mirotic es un viejo conocido del baloncesto ACB. Su relación con España viene de hace años y tanto al Real Madrid como al Barça Basket les ha dado muchas alegrías. El jugador formado en las inferiores blancas, por lo tanto ocupa plaza de baloncesto formativo ACB, ha dominado la Euroliga durante años. A pesar de su veteranía aún es un jugador con unas cifras envidiable. No es de extrañar que en un momento en el que Valencia Basket tiene que sumar talento y, además, relevar a un jugador con la condición de cupo, se hayan decantado por el montenegrino.

Ser cupo y ocupar la misma posición, ala-pívot, no es el único motivo para pensar que Nikola Mirotic es buen relevo de Jaime Pradilla. Ambos perfiles son diferentes. El español es un jugador más rocoso, muy comparado con Felipe Reyes, mientras que el de Podgorica siempre ha sido un perfil más técnico y menos tirador. A pesar de ello, comparten cualidades como la capacidad de generar en el poste bajo, de utilizar su cuerpo de forma muy eficiente y de ser grandes reboteadores, también en el ofensivo. Sin duda, los grandes pilares del juego del maño este curso.