¡Fichaje cerrado! Llega la primera estrella de Valencia Basket en el mercado

La situación que atraviesa Valencia Basket en el mercado de fichajes no es para nada sencilla. La fuga de talento tras la gesta del campeonato de Liga Endesa está siendo verdaderamente difícil de afrontar. La dirección deportiva tendrá que reforzar muchas posiciones, especialmente las de base-escolta. Ya está manos a la obra.

No vale cualquiera, Valencia Basket necesita una estrella en el mercado de fichajes

El Valencia Basket va a perder varios de sus grandes activos en el mercado de fichajes. Especialmente dura está siendo la operación salida en las posiciones de base y escolta. Sergio de Larrea, Brancou Badio y Jean Montero son los nombres que más daño hacen al aficionado taronja. Además, Darius Thompson también tiene visos de salir. Al margen del desierto que podría quedarse en el perímetro, el talento que ha dicho adiós, sobre todo con el dominicano, es importante. Ahí entra TJ Shorts.

✅✍️The agreement between TJ Shorts and Valencia Basket is done.



Shorts will be the starting PG of the team for the next 2 seasons.#EuroLeague #ValenciaBasket #Valencia https://t.co/keNm3Nf4k7 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 27, 2026

Al cuadro valenciano no le vale cualquier tipo de jugador. La reconstrucción necesita nuevos líderes para poder asentarse como un equipo potente de la Euroliga. El adiós de varias estrellas tendrá que suplirse con la llegada de piezas importantes. En este sentido, la noticia avanzada por Andrea Calzoni, insider Euroleague, tranquiliza al seguidor valenciano. Valencia Basket y TJ Shorts han alcanzado un acuerdo en el mercado de fichajes por dos temporadas. El hasta ahora base de Panathinaikos ya demostró poder liderar un proyecto.

Los pros de TJ Shorts de la mano de Pedro Martínez

Uno de los grandes argumentos a favor del movimiento de Valencia Basket en el mercado de fichajes es el estilo de juego de TJ Shorts. El americano ha demostrado poder liderar la competición cuando su equipo juega a posesiones y ritmo alto. Pocos equipos pueden darle mejor contexto que los taronjas en este sentido. Además, a nivel defensivo tiene algunos debes claros, como su estatura, pero también es un jugador agresivo al robo. Pedro Martínez llevará los partidos a una locura que no permita al rival encontrarle y le pedirá una forma de defender en la que él pueda lucirse.

No todos los puntos a favor de este movimiento están relacionados con la técnica y la táctica. El estilo de Valencia Basket es muy exigente en los físico y lo defensivo y su mercado de fichajes tiene que buscar perfiles que se adapten. Pedro Martínez no entiende de egos y su rotación va encaminada a mantener la intensidad constante y para ello las rotaciones son cortas. TJ Shorts viene de un curso aciago con Ergin Ataman y entre la mala relación y la falta de protagonismo y oportunidades, llegará con hambre de demostrar.