Dos debuts NBA para españoles: contratazo histórico y buena nota para un ex de Valencia Basket

El baloncesto español mira con atención a la NBA Summer League, donde varios de sus jóvenes talentos han comenzado a dar sus primeros pasos en el escaparate estadounidense. Sus actuaciones, más allá de los números, están generando expectación por el potencial y la proyección que muestran sobre la pista. En un contexto de adaptación y aprendizaje, cada minuto se convierte en una oportunidad para consolidarse y seguir creciendo en una liga que exige al máximo.

Sergio de Larrea debuta con Dallas Mavericks

Sergio de Larrea vivió una noche especial con su debut con los Dallas Mavericks en la Summer League de la NBA. El base español, elegido en el puesto 25 del draft, fue titular y dejó destellos de su talento pese a la derrota de su equipo por 90-101. En cerca de 29 minutos sobre la pista, firmó 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, además de sumar un robo y un tapón.

El exjugador del Valencia Basket no estuvo acertado en el tiro, con un 3 de 14 en lanzamientos de campo y un 1 de 9 en triples, pero mostró personalidad en la dirección del juego. Además, tras sufrir un pequeño susto físico en los primeros minutos, logró regresar a la pista y completar el encuentro, dejando buenas sensaciones de cara a sus próximos compromisos.

Baba Miller debuta con los Clippers y firma un gran contrato

Baba Miller también tuvo un estreno destacado en la Summer League de la NBA con Los Angeles Clippers, pese a la derrota de su equipo ante los Sacramento Kings por 91-85. El ala-pívot mallorquín, seleccionado en la segunda ronda del último draft, disputó algo más de 27 minutos y terminó el encuentro con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones.

Además, el jugador español ha cerrado un importante acuerdo con los Clippers en la NBA, que le han firmado un contrato de cuatro temporadas por un valor aproximado de 9,61 millones de dólares. El vínculo incluye al menos dos años garantizados, convirtiéndose en uno de los contratos más altos otorgados a un jugador elegido en la segunda ronda del draft de este año.

Españoles en la NBA Summer League