La cuenta atrás para Aday Mara: estas son las fechas de su debut y el de los españoles del Draft en la Summer League NBA

Tres españoles fueron seleccionados en el Draft de la NBA y, junto a Hugo González (otro española que podría ir a Las Vegas), podrían estrenarse con sus nuevas franquicias en las distintas Summer League que se disputarán durante el mes de julio. Será la primera oportunidad para verlos luciendo sus nuevos colores y dando sus primeros pasos como jugadores NBA.

Aday Mara – entre Salt Lake City y Las Vegas

Se espera que Aday Mara, elegido con el número 12 del último Draft por Oklahoma City Thunder, forme parte del equipo que disputará la Summer League de Las Vegas, que se celebrará del 10 al 20 de julio. No obstante, el pívot español podría estrenarse incluso antes, ya que los Thunder también participarán en la Salt Lake City Summer League, que arranca el 5 de julio y podría servir como escenario para su debut con la nueva camiseta.

Aday Mara será uno de los principales focos de atención del roster de los Thunder, junto al base de Iowa Bennett Stirtz, con la idea de que ambos puedan llegar a integrarse en la rotación de un aspirante al título como OKC de cara a la temporada 2026-27. La agenda de los Thunder dejará un duelo en la ciudad de Nevada ante Mavs, con posible duelo español entre Aday Mara y Sergio de Larrea.

Aun así, existen algunas incógnitas sobre la presencia de determinados sophomores en las Ligas de Verano, especialmente en el caso de jugadores que no tuvieron minutos en su año rookie por lesión, como Thomas Sorber, una situación que podría repetirse con el serbio Nikola Topic.

Agenda OKC Summer League Salt Lake City

4 de julio: OKC vs Memphis Grizzlies

6 de julio: OKC vs Atlanta Hawks

7 de julio: OKC vs Utah Jazz

Agenda Thunder Summer League Las Vegas

10 de julio: OKC vs Los Angeles Lakers

12 de julio: OKC vs Golden State Warriors

14 de julio: OKC vs Denver Nuggets

16 de julio: OKC vs Dallas Mavericks

Baba Miller – en busca de su sitio en Clippers

El caso de Baba Miller es distinto al de Aday Mara, ya que la Summer League puede resultar determinante para el futuro del internacional español. Formado en el Real Madrid y con paso por la NCAA en Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati, llega tras ser elegido en el puesto 36 del Draft con la intención de ganarse un sitio en la rotación de Lue y aprovechar las oportunidades que ofrece el juego interior de la franquicia angelina. La competición veraniega se presenta así como una primera gran prueba para consolidar su proyección en la NBA.

Baba Miller is ready to get to WORK! 🗣️ pic.twitter.com/MUZN0xqixD — LA Clippers (@LAClippers) June 25, 2026

Baba Miller y los Clippers disputarán únicamente la Summer League de Las Vegas, donde afrontarán su primer encuentro en la segunda jornada ante los Jazz, en un duelo que podría medirle también contra Darryn Peterson, segunda elección del Draft tras AJ Dybantsa. Además, el 14 de julio está marcado en rojo con el esperado derbi de Los Ángeles entre Clippers y Lakers.

Agenda Clippers Summer League Las Vegas

9 de julio – Clippers vs Sacramento Kings

12 de julio – Clippers vs Utah Jazz

14 de julio – Clippers vs Los Angeles Lakers

15 de julio – Clippers vs Washington Wizards

Sergio de Larrea – ¿formará parte de Mavs?

La gran incógnita en torno a Sergio de Larrea pasa por definir si formará parte del roster de Dusty May en los Mavericks de cara a la temporada 2026-27. El base vallisoletano también deberá decidir si aprovecha una oportunidad como la Summer League para introducirse en el ecosistema NBA y familiarizarse con el ritmo y los aspectos del juego. Sin embargo, la exigente y prolongada temporada con el Valencia Basket deja en el aire su posible participación en esta competición estival.

Si finalmente entra en la plantilla de la franquicia texana, Sergio de Larrea y sus Mavericks disputarían únicamente la edición de Las Vegas de la Summer League, donde se medirían a rivales de primer nivel como Oklahoma City Thunder y Aday Mara.

El debut podría llegar ante los Warriors o incluso en un duelo de alto atractivo frente a los Lakers, la franquicia que en su día seleccionó al jugador español antes de traspasarlo posteriormente a los Knicks y, finalmente, a Dallas Mavericks.

Agenda Mavericks Summer League Las Vegas

9 de julio – Mavs vs Golden State Warriors

11 de julio – Mavs vs Los Angeles Lakers

13 de julio – Mavs vs Memphis Grizzlies

16 de julio – Mavs vs OKC

Hugo González – dudas sobre su participación

La incorporación de Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller eleva hasta cinco el número de españoles con presencia en la NBA de cara al curso 2026-27. A ellos se sumará Santi Aldama, que continuará en los Memphis Grizzlies salvo que entre en algún traspaso, además de Hugo González, quien afrontará su segunda temporada en la liga norteamericana.

Existen dudas sobre si el madrileño participará en la Summer League de Las Vegas, después de una temporada irregular a las órdenes de Mazzulla, en la que firmó promedios de 4 puntos y 3,3 rebotes en 78 partidos disputados.

Agenda Celtics Summer League Las Vegas