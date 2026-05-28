Nuevo escenario en el Draft NBA 2026 después de que varios de los principales candidatos decidieran retirar su nombre y continuar una temporada más en la NCAA, atraídos por los cada vez más lucrativos acuerdos NIL. A finales de mayo, apenas 71 jugadores permanecen inscritos oficialmente en el Draft, la cifra más baja de las últimas dos décadas.

Baba Miller y sus opciones de elección en el Draft NBA

Los jugadores que ya han agotado su elegibilidad universitaria pasan automáticamente a ser elegibles para el Draft NBA. Entre los nombres con proyección de primera ronda destacan Yaxel Lendeborg, Bennett Stirtz —excompañero de Álvaro Folgueiras en Iowa— y el español Baba Miller, que completó un ciclo de cuatro años en la NCAA tras pasar por Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati Bearcats.

El Draft NBA 2026 se celebrará en el Barclays Center de Brooklyn los días 23 y 24 de junio, una vez concluyan las Finales, con los Knicks esperando rival entre Thunder y Spurs. Todo apunta a que Aday Mara estará presente en la primera ronda, mientras que las previsiones alrededor de Baba Miller no dejan de crecer.

El balear ha ganado muchísimo terreno en las últimas semanas y las informaciones que llegan desde Estados Unidos sitúan ya su nombre como una posible elección de inicio de segunda ronda. Incluso, tras su gran actuación en el Draft Combine, no se descarta que pueda colarse entre las últimas posiciones de la primera ronda.

Nuevo workout para Baba Miller

Baba Miller continúa acumulando interés de franquicias NBA mientras sigue trabajando en Las Vegas de cara al Draft. Después de realizar un workout privado con Phoenix Suns antes del Draft Combine de Chicago, ahora han sido los Sacramento Kings quienes han citado al excanterano del Real Madrid para verlo en acción en sus instalaciones de la capital californiana. La franquicia de Sacramento contará con tres elecciones en el Draft NBA 2026 —números 7, 34 y 45—, una oportunidad importante para seguir reforzando su joven núcleo con nuevas piezas el próximo 23 y 24 de junio.

Todo apunta a que Sacramento utilizará el pick número 7 para incorporar un perfil de impacto inmediato, aunque será en la segunda ronda donde la franquicia intentará volver a encontrar una joya oculta, como ya hizo el pasado año con Maxime Raynaud, elegido en el puesto 42 y miembro del segundo mejor quinteto rookie de la temporada.

Ahí es donde entra en escena Baba Miller. El internacional español podría encajar perfectamente en las elecciones 34 o 45 del equipo dirigido por Doug Christie, inmerso en plena reconstrucción. Junto al exjugador del Real Madrid, también participarán en el workout nombres como Dominique Daniels (Cal Baptist), Elias Ralph (Pacific), Kylan Boswell (Illinois), Trevon Brazile (Arkansas) y Chauncey Wiggins (Florida State).