A medida que se acerca el Draft de la NBA, aumenta la expectativa alrededor de la representación española. Hasta tres jugadores nacionales (Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller) podrían escuchar su nombre entre las 60 elecciones disponibles e, incluso, no se descarta que los tres sean seleccionados durante la primera ronda. Entre ellos, quien cuenta con más opciones de colarse en puestos de lotería es Aday Mara. El pívot aragonés, reciente campeón de la NCAA con Michigan, ha protagonizado una notable escalada en las previsiones de los expertos, ganando posiciones en los principales mocks publicados durante las últimas semanas de mayo y los primeros días de junio.

Los Nets de Jordi Fernández atentos

Las previsiones apuntan a que las cinco primeras elecciones del Draft estarán ocupadas por AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, Caleb Wilson y Darius Acuff Jr. A partir de ahí, todas las miradas se centran en los Brooklyn Nets, que disponen del sexto pick. Nombres como Mikel Brown Jr., Kingston Flemings o Keaton Wagler aparecen entre los principales candidatos para esa posición, pero en las últimas semanas ha cobrado fuerza una alternativa inesperada: Aday Mara. El pívot español podría convertirse en la apuesta de Sean Marks, general manager de la franquicia neoyorquina, en una operación respaldada por Jordi Fernández, gran conocedor del baloncesto español y principal valedor de su incorporación.

Tras proclamarse campeón de la NCAA, las previsiones situaban a Aday Mara entre las posiciones 12 y 15 del Draft. Sin embargo, su cotización no ha dejado de crecer y, con el paso de las semanas, cada vez son más los expertos que lo proyectan entre los puestos 6 y 10.

El ascenso del pívot español responde a un perfil muy codiciado en la NBA actual: un interior de 2,21 metros (7’3″) con una movilidad poco habitual para su tamaño, un excelente trabajo de pies y una notable capacidad para finalizar cerca del aro. A ello se suma su impacto defensivo, una de sus grandes cartas de presentación, como demuestran los 2,6 tapones por partido que firmó la pasada temporada en la NCAA, una cifra que le situó entre los mejores protectores de la canasta del baloncesto universitario estadounidense.

OKC y Hawks siguen muy interesados en Aday Mara

Si finalmente los Nets de Jordi Fernández optan por otro perfil en el sexto puesto, Aday Mara seguiría contando con un mercado muy sólido en la lotería del Draft. La franquicia de Brooklyn valora la posibilidad de incorporar un pívot de sus características para formar una interesante pareja interior junto a Danny Wolf, con pasado como el suyo en Michigan y seleccionado en primera ronda el pasado año.

Sin embargo, otros equipos también siguen de cerca la evolución del internacional español. Tanto los Atlanta Hawks como los Oklahoma City Thunder han mostrado interés en su perfil y podrían aprovechar la oportunidad para reforzar sus plantillas con un pívot moderno, capaz de proteger el aro, generar ventajas cerca de la canasta y ofrecer una dimensión diferencial en ambos lados de la pista.



