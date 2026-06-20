Del puesto 33 al Olimpo del Madison: La redención eterna de Jalen Brunson

Hay títulos que se ganan con ingeniería en los despachos, creando plantillas perfectas sin alma, hay campeonatos que se celebran con la simple satisfacción del deber cumplido, con equipos llenos de talento que doblegan al rival “casi sin querer”. Lo que hemos vivido en la temporada 2025-26 con los New York Knicks es otra cosa: es la victoria del baloncesto visceral, del orgullo y la fe sobre la tiranía de los centímetros. La imagen que define estas NBA Finals no es una canasta decisivo, sino el llanto inconsolable de Jalen Brunson sobre el parqué, con la voz rota y un nudo en la garganta ante los micrófonos tras firmar una de las mayores obras de arte de la historia de las Finales. Son las lágrimas del desahogo absoluto de un jugador que pasó una vida entera siendo mirado por encima del hombro y que acaba de romper una sequía de 53 años en la meca del baloncesto.

Jalen Brunson: forjado en el asfalto bajo disciplina militar

Para entender la magnitud de esas lágrimas, hay que bajar al barro. Al cemento y al parqué de los institutos públicos de Illinois, donde Brunson esculpió un juego subterráneo bajo la férrea e implacable tutela de su padre, el ex-NBA Rick Brunson. Jalen no nació con un físico y unas condiciones privilegiadas para el baloncesto; nació con la obligación de trabajar tres veces más que el resto. En Adlai Stevenson High School construyó rutinas de entrenamiento espartanas que rayaban en la obsesión, puliendo un juego de pies de la vieja escuela y una fortaleza mental a prueba de balas. Aquello no era la preparación común de un adolescente, era una promesa, la de un perdedor al que la historia no recordaría, que quiso hacer de su hijo todo aquello que él no pudo conseguir.

From the backyard to the NBA Finals 🏀



Jalen Brunson still working on his game with pops 💙🧡 pic.twitter.com/kJJTLau1Cm — SportsCenter NEXT (@SCNext) June 13, 2026

El desprecio de la aristocracia universitaria

Pese a dominar su etapa escolar, batir el récord de anotación en una final estatal con 30 puntos y coronarse como Mr. Basketball en Illinois, la aristocracia universitaria no lo aceptó como uno de los suyos. Las llamadas Blue Bloods de la NCAA —programas hipermediáticos como Duke, Kentucky o North Carolina— apenas mostraron interés real en reclutarle. Su baloncesto no era lo suficientemente vistoso para los focos analíticos del show business universitario; le veían demasiado pesado, falto de la estatura ideal y sin ese primer paso eléctrico que enamora a los ojeadores del draft. Terminó refugiándose en Villanova y en los brazos de Jay Wright, un ecosistema donde el sudor y la cultura de equipo cotizaban más alto que el márketing individual.

•Jalen Brunson training outside!✔️

•Not talking back to his parents!✔️

•Not complaining about the heat!✔️

•Not saying his knees hurt!✔️

•Toughness comes from playing outside!✅

•KIDS GET BACK OUTSIDE and HOOP!✅

•Winning isn’t by accident, it’s routine!✅ pic.twitter.com/WEMbMYvYc5 — Lethal Shooter (@LethalShooter__) June 14, 2026

El rey indiscutible (y ninguneado) de la NCAA

Existe el falso mito en los mentideros más malintencionados del deporte universitario de que Brunson era simplemente un peón en la universidad, un simple soldado al servicio de la causa. Al contrario, Jalen fue un titán absoluto. Tras ser fundamental en el campeonato de 2016, asumió el rol de líder indiscutible en 2018 para llevar a los Wildcats a un nuevo título nacional, destrozando rivales en la Final Four y conquistando de forma unánime los prestigiosos premios Naismith y John R. Wooden al Jugador Nacional del Año. Se coronó como el rey del baloncesto universitario, un base que ejecutaba con la precisión quirúrgica y la madurez de un veterano de diez años en profesionales. Un tipo que, sin brillar, destrozaba al rival como un martillo pilón. Un rival incómodo al que no querías ver ni a la salida del pabellón.

Draft NBA: la infamia del puesto 33

Y sin embargo, cuando llegó el Draft de 2018, la NBA ignoró sus vitrinas y decidió penalizar su madurez. Hasta treinta equipos lo dejaron pasar en la primera ronda, cayendo de forma incomprensible hasta el puesto 33. Los informes de scouting se cegaron por completo con sus mediciones antropomórficas: apenas 1,85 metros de altura y unos brazos cortos que encendían las alarmas en los análisis del big data de las franquicias. Para colmo de los analistas modernos, Brunson había cometido el “pecado” de cumplir el ciclo de tres años universitarios; en un mercado obsesionado con el potencial virgen de adolescentes de 19 años (one-and-done), Jalen fue catalogado despectivamente como un “suplente eterno” que ya había tocado su techo evolutivo. Un jugador menospreciado a los 22 años.

"I didn't respond to them then, I'm damn sure not gonna respond to them now."



Jalen Brunson on anyone who said he's not a 1A guy 🔥 pic.twitter.com/eS5MBxxerB — ESPN (@espn) June 14, 2026

Aquella noche del Draft dejó al descubierto las costuras de una liga que prioriza el molde físico sobre el instinto de la victoria. Dejar caer a un doble campeón universitario y MVP de la NCAA al inicio de la segunda ronda quedará en los anales de la NBA como una de las mayores errores colectivas de los despachos. Equipos que buscaban desesperadamente dirección y carácter prefirieron proyectos atléticos que hoy apenas sobreviven en la liga, subestimando la ventaja competitiva que otorgaba el IQ (cociente intelectual baloncestístico) y los fundamentos de Brunson. Los Dallas Mavericks se encontraron una mina de oro en el número 33 casi por descarte.

La profecía de la Gran Manzana

La carrera de Brunson tuvo un denominador común en sus inicios, el escepticismo crónico se repitió en el verano de 2022. Tras brillar con luz propia como el escudero de lujo de Luka Dončić en Dallas, su desembarco en Nueva York a cambio de 104 millones de dólares fue tildado de “sobrepago desesperado” y “locura de unos Knicks sin rumbo” en las tertulias mediáticas más importantes de Estados Unidos. No entendían que Brunson no llegaba a la Gran Manzana para ver qué pasaba; llegaba con la certeza absoluta de que reescribiría el destino de una franquicia maldita. Había llegado el momento que su padre le había prometido. Desde el día uno, asumió la presión del Madison como quien se pone un traje a medida. Desde la primera vez que saltó al parqué del Madison, demostró que era el knickerboker que New York llevaba esperando medio siglo.

Jalen Brunson’s introductory press conference with the Knicks:



"Everywhere I've gone since high school, it's always been 'Jalen Brunson's good, but…' Always that 'but' like they're going to say something negative. Too slow, not athletic enough, too small, all those things that… pic.twitter.com/gj4Bu9FOQQ — Hoops Alerts (@TheHoopsAlerts) June 14, 2026

Una lección de lealtad inédita en la NBA moderna

La afición de los Knicks solo supo ver otro mercenario buscando dólares teñidos de azul y naranja, pero Jalen Brunson cayó todas las voces con una lección de liderazgo humano y compromiso que dinamitó los códigos económicos de la NBA moderna. Su decisión de perdonar 113 millones de dólares en su extensión de contrato para permitir que la gerencia estructurase un equipo campeón alrededor de sus hermanos de batalla en Villanova (Josh Hart, Mikal Bridges y Donte DiVincenzo) es un movimiento contranatura que no tiene precedentes en el deporte profesional. Prefirió la gloria colectiva y la lealtad compartida por encima del ego, silenciando de golpe el cinismo neoyorquino y ganándose el respeto reverencial de la Gran Manzana

NCAA Champions – NBA Champions! 🏆 pic.twitter.com/iOs3DupvHp — Villanova MBB (@NovaMBB) June 15, 2026

Jalen Brunson: el tipo inmutable que alcanzó a los mitos

Como si de un perfecto guión de Hollywood se tratase, el clímax de la historia de superación llegó en el definitivo quinto partido de las finales. Bajo la presión asfixiante de un pabellón que confiaba en medio siglo de penumbras, Jalen Brunson completó su noche de redención absoluta firmando una colosal actuación de 45 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, con 13 puntos consecutivos y claves en el último cuarto. Con su punto número 39 de la noche, destronó el legendario récord de anotación de los Knicks en un partido de las Finales que ostentaba el mítico Willis Reed desde el heroico tercer partido de 1970 ante los Lakers.

El GAME 5 de JALEN BRUNSON para proclamarse CAMPEÓN con los @nyknicks 🤯



🌟45 PUNTOS

🌟3 REBOTES

🌟3 ASISTENCIAS

🌟2 ROBOS#NBAFinals https://t.co/6mwZpJZyPV pic.twitter.com/0f7n2hyTew — NBASpain (@NBAspain) June 14, 2026

Al certificar el anillo con una exhibición de 45 puntos, remontada imposible incluída, espiritu de sacrificio iinquebrantable en el Frost Bank Center de San Antonio, Brunson no solo cerró las bocas de quienes dudaban de su capacidad como primer espada en escenarios de máxima exigencia. Su partido lo sentó de inmediato en la mesa histórica de Michael Jordan o Giannis Antetokounmpo, los únicos capaces de firmar un partido de semejante calibre anotador para amarrar un trofeo de campeones de la NBA. El base zurdo que “carecía de físico para la élite” obligó al planeta baloncesto a claudicar ante la evidencia de su grandeza histórica.

On this day in 1998…



Michael Jordan (45 points) gets the steal and buries the step-back jumper to clinch Chicago's third straight NBA title 🏆



Last night, Jalen Brunson tied Jordan's record for the most points scored on the road in an NBA Finals-clinching game! pic.twitter.com/t0aCMgwMh7 — NBA History (@NBAHistory) June 14, 2026

De un rincón del vestuario a la eternidad

Tras la tempestad del parqué, la imagen final nos traslada al rincón de un vestuario bañado en champán y humo de puros, y de ahí al posterior baño de masas en un desfile histórico por las calles de una ciudad totalmente entregada a su nuevo rey. Hoy, Jalen Brunson preside con orgullo la Second Round Foundation, su fundación benéfica bautizada precisamente en honor a su puesto del Draft. Es el recordatorio perpetuo de que los algoritmos y las pizarras de scouting que se basan solo en datos pueden medir la altura, el peso o el salto vertical de un jugador, pero jamás la dimensión ni la capacidad de cambiar partidos. El base bajito que nadie quería en primera ronda ha conquistado el Olimpo de Nueva York demostrando que la verdadera magia siempre estuvo en el trabajo. Un tipo que casi en solitario se ha impuesto a la próxima generación de campeones según todos los analistas NBA.