Los Celtics van con todo a por Giannis Antetokounmpo: ¿caerá Hugo González en el traspaso del año?

A pocas horas de que arranque el Draft de la NBA en Brooklyn, cualquier escenario parece posible. El nombre de Giannis Antetokounmpo vuelve a acaparar todos los focos y los rumores sobre un posible traspaso no dejan de crecer. En medio de las especulaciones aparece también el de Hugo González, uno de los españoles con presencia en la NBA, que podría verse afectado por una operación de semejante magnitud. La gran pregunta es inevitable: ¿tendría que desprenderse Boston Celtics del joven talento español?

Milwaukee Bucks interesado y mucho en Hugo González

Giannis Antetokounmpo apunta seriamente a una salida del estado de Wisconsin y a no volver a vestir la camiseta de los Milwaukee Bucks. En este escenario, dos destinos toman fuerza: Miami Heat y Boston Celtics, ambos muy atentos a la situación del MVP griego de cara a la temporada 2026-27.

La gran incógnita ahora pasa por qué tipo de paquete podría poner sobre la mesa Boston y Brad Stevens para intentar cerrar un traspaso de este calibre y permitir que Antetokounmpo forme un dúo de ensueño junto a Jayson Tatum en una de las franquicias más históricas de la NBA y del deporte estadounidense.

Un paquete de jugadores y selecciones del Draft que, en este escenario, podría llevar a Hugo González rumbo a Milwaukee como parte de la operación, dado el interés de los Bucks en incorporar al internacional español con pasado en la cantera del Real Madrid. La propuesta incluiría también la salida de Jaylen Brown hacia los Bucks, junto con la elección número 27 del Draft de la NBA y varias futuras rondas de primera ronda, completando así un paquete de alto valor tanto en presente como en proyección.

“Según las fuentes, los Bucks muestran interés en el prometedor escolta español de los Celtics, Hugo González”, publicó el periodista Marc Stein, uno de los insiders más reputados de la NBA. González, escolta que cumplió 20 años en febrero, firmó la pasada temporada unos promedios con los de Massachusetts de 3,9 puntos, 3,3 rebotes y 0,6 robos en 14,6 minutos por partido. En ese periodo, registró un 36% de acierto en triples y un 47% en tiros de campo.

Pack de Miami Heat a Milwaukee Bucks

A los Milwaukee Bucks les seduce —y mucho— la opción de hacerse con Jaylen Brown, la estrella que tomaría el relevo de Giannis Antetokounmpo, un movimiento que además podría incluir un paquete de rondas de Draft futuras y presentes, así como la presencia del joven español Hugo González dentro de la operación.

En el otro lado, Miami Heat responde con una propuesta liderada por Tyler Herro, junto a Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y Jaime Jaquez Jr., además de la elección número 13 del Draft de 2026 y entre dos y tres futuras primeras rondas de Drafts posteriores. Sin embargo, ese paquete no termina de generar el mismo entusiasmo en Milwaukee, donde gana peso la idea de un acuerdo que incluya a Brown y al propio González como piezas de mayor impacto.