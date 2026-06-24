El factor Aday Mara: lo que ganan y lo que arriesgan los Thunder con el pick 12 del Draft NBA

¡El sueño se hizo realidad! Aday Mara ya es jugador de los Oklahoma City Thunder después de ser elegido con el pick 12 del Draft de la NBA 2026. El pívot español culmina así un ascenso meteórico que le lleva directamente a una de las franquicias con más futuro de la liga en los próximos años.

¿Dónde llega Aday Mara?

En un Draft sin sobresaltos en la zona noble, con Dybantsa, Peterson y Boozer encabezando las elecciones iniciales, la gran noticia para el baloncesto español fue el aterrizaje de Mara en la NBA. Tras formarse durante dos años en UCLA y explotar definitivamente en Michigan, donde conquistó el título universitario, el aragonés inicia ahora el mayor desafío de su carrera: hacerse un hueco en los campeones de la temporada 2024-25.

Aday Mara aterriza en un escenario inmejorable dentro de la NBA para acelerar su desarrollo y competir al máximo nivel desde el primer día. El pívot español se incorpora a una de las defensas más dominantes de la NBA y se convierte en el cuarto jugador español más alto seleccionado en la historia del Draft tras Pau Gasol, Ricky Rubio y Fran Vázquez.

Su destino no es cualquiera: Oklahoma City llega como campeón hace un año y volverá a partir entre los grandes aspirantes al anillo en la temporada 2026-27. A las órdenes de Mark Daigneault, Mara compartirá vestuario con algunas de las grandes estrellas de la liga, como el MVP Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren, dentro de un proyecto joven, ambicioso y construido para pelear por títulos durante los próximos años.

¡ADAY MARA es el PICK 1️⃣2️⃣ del #NBADraft!



🇪🇸Los OKLAHOMA CITY THUNDER eligen al pívot español. pic.twitter.com/38wku2kVrK — NBASpain (@NBAspain) June 24, 2026

Los pros de su desembarco

Aday Mara aterriza en la NBA como la elección número 12 del Draft y lo hace en uno de los proyectos más competitivos de toda la liga. En Oklahoma City Thunder confían plenamente en su potencial y desarrollo, tanto para aportar desde el presente como para convertirse en una pieza clave de futuro, formando además una prometedora pareja interior junto a Chet Holmgren.

La gran incógnita gira en torno al futuro de Isaiah Hartenstein y cómo podría afectar a la rotación de los Thunder. En cualquier caso, a Mara se le exigirá aprovechar al máximo los minutos que reciba desde el inicio de su temporada de rookie y demostrar que puede contribuir en un equipo con aspiraciones muy elevadas.

Su adaptación no será sencilla, especialmente en una Conferencia Oeste repleta de gigantes de primer nivel, donde tendrá que medirse a referentes como Victor Wembanyama y Nikola Jokic.

Las contras de Thunder

La posible sobrepoblación en el juego interior de Oklahoma City puede parecer un obstáculo a simple vista, pero encaja con la filosofía que Sam Presti ha ido construyendo a través de los distintos Drafts. Los Thunder cuentan con una de las plantillas más físicas de la NBA y, dentro del sistema de Mark Daigneault, es habitual ver alineaciones con dos interiores de gran impacto en ambos lados de la pista.

Chet Holmgren parte como titular indiscutible, mientras que habrá que seguir de cerca el papel que pueda asumir Thomas Sorber en la rotación. En ese contexto, Aday Mara tendrá que abrirse camino aportando precisamente aquello que más valora el cuerpo técnico: protección del aro, solidez defensiva, capacidad para influir en ambos lados de la cancha y una notable visión de juego para su tamaño. Un perfil que lo convierte en una pieza muy interesante dentro del engranaje de Oklahoma City y en un jugador con opciones de ganarse minutos desde el primer día.

El entrenador Daigneault :¿positivo para Aday Mara?

Ese es, precisamente, uno de los aspectos más importantes de la elección de Aday Mara. El pívot español aterriza en la NBA después de completar una temporada sobresaliente bajo la dirección de Dusty May, mostrando una evolución constante tanto en su impacto defensivo como en su comprensión del juego.

Además, el contexto no podría ser más favorable. El sistema de Mark Daigneault encaja a la perfección con las características de Mara, en una organización que ha demostrado una enorme capacidad para desarrollar talento joven. Bajo la gestión de Sam Presti, Oklahoma City ha convertido a numerosos proyectos procedentes de la NCAA en jugadores de impacto, un precedente que invita al optimismo sobre la adaptación y crecimiento del interior español en la liga.

El dato

La elección de Aday Mara también supone un hito para Michigan. El pívot español se convierte en el tercer jugador de los Wolverines seleccionado en posiciones de lotería del Draft, algo que el programa universitario no conseguía desde 1985.

Además, la presencia de Michigan en la parte alta del Draft ha sido especialmente destacada este año. Morez Johnson fue elegido en el pick 9 por los Dallas Mavericks, ahora dirigidos por Dusty May, mientras que el dominicano Yaxel Lendeborg salió en el pick 11 rumbo a los Golden State Warriors. Tres jugadores vinculados al exitoso proyecto de los Wolverines que confirman el excelente momento del programa y su creciente capacidad para producir talento NBA.

Rol de Aday Mara en OKC

Todo apunta a que Aday Mara formará parte de la rotación desde su temporada de rookie en la NBA, aunque la presencia de Chet Holmgren como titular indiscutible obliga a analizar quién asumirá los minutos como relevo principal del interior estadounidense, elegido con el número 2 del Draft de 2022.

Thomas Sorber aparece como uno de los principales candidatos a ocupar ese papel tras superar una temporada marcada por las lesiones, aunque Mara también contará con oportunidades para demostrar su valía. De hecho, no sería extraño ver al español compartiendo pista con Holmgren en determinados tramos de partido, aprovechando la versatilidad táctica que caracteriza al sistema de Mark Daigneault.

En este escenario, la continuidad del alemán Isaiah Hartenstein será un factor clave. Su presencia no solo aportaría experiencia y solidez a la rotación interior de Oklahoma City, sino que también permitiría una progresión más gradual para dos jóvenes proyectos de gran potencial como Aday Mara y Thomas Sorber.

Los centers del equipo

Chet Holmgren

Thomas Sorber

Aday Mara

Isaiah Hartenstein

Branden Carlson

With the 12th pick in the 2026 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder selects Aday Mara from @umichbball ⚡️ pic.twitter.com/bynPeKK9tb — OKC THUNDER (@okcthunder) June 24, 2026

Jóvenes al poder en Thunder

Bennett Stirtz – 22

Aday Mara – 21

Jared McCain – 22

Nikola Topic – 20

Thomas Sorber – 20

Cason Wallace – 22

Ajay Mitchell – 23

Jaylin Williams – 23

Chet Holmgren – 24

Draft NBA 2026