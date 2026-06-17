Queda apenas una semana para conocer a los 60 seleccionados del Draft de la NBA que conformarán la clase de 2026, y hasta tres jugadores españoles podrían entrar en la lista. Aday Mara apunta a un posible puesto en el top 10, mientras que Sergio De Larrea despierta el interés de franquicias como Knicks o Celtics. Sin embargo, el caso de Baba Miller no deja de escalar posiciones en los mocks previos del Draft, con una franquicia que apuesta de forma muy decidida por él.

Baba Miller no para de subir en las previsiones previas del Draft NBA

El caso de Baba Miller resulta especialmente interesante, ya que el que fuera canterano del Real Madrid ha pasado por la NCAA con etapas en Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati. Su progresión ha sido constante, hasta el punto de que, tras unos inicios en los que ni siquiera se contemplaba su presencia en el Draft NBA de 2026, su nombre empieza a aparecer con fuerza en las proyecciones desde hace semanas, situándose incluso con opciones de ser elegido a comienzos de la segunda ronda.

Elementos como su versatilidad, su impacto en ambos lados de la pista y la mejora constante en el tiro exterior, sumados a sus cuatro temporadas de experiencia en la NCAA, convierten a Baba Miller en un prospect cada vez más atractivo. Tanto es así que algunos mocks ya lo colocan al final de la primera ronda, con ESPN llegando a vincularlo con el pick 34 de los Sacramento Kings.

Y precisamente los Sacramento Kings (tienen los picks 7, 34 y 45) parecen ser la franquicia más interesada en hacerse con el internacional español, llegando incluso a organizar un workout privado con él. En la capital de California lo ven como una pieza de futuro, capaz de encajar en la segunda unidad de un proyecto en reconstrucción liderado por Doug Christie.

Trabajo previo en Las Vegas

Tras cerrar una notable temporada con los Bearcats de NCAA, en la que promedió 13 puntos, 10 rebotes y 3,7 asistencias en 31 partidos, hubo incluso momentos en los que se planteó la posibilidad de que Baba Miller regresara a la NCAA para disputar un quinto año. Sin embargo, el jugador balear optó finalmente por instalarse en Las Vegas para preparar el tramo final antes del Draft, participando en distintos workouts y pasando también por el Draft Combine celebrado hace un mes en Chicago.

Workouts de Sacramento Kings