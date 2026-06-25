Baba Miller pone rumbo a los Clippers: ¿qué papel le espera realmente en la NBA?

Un día después de que AJ Dybantsa se convirtiera en el pick one del Draft y de que el dúo español formado por Aday Mara y Sergio de Larrea fuera seleccionado en primera ronda, llegaba el turno de las 30 elecciones de la segunda. Una jornada marcada por el constante movimiento de picks —casi la mitad cambiaron de manos durante la noche del Draft— y en la que quedaba una gran incógnita por resolver: ¿dónde acabaría siendo elegido Baba Miller?

Baba Miller elegido por Los Angeles Clippers

El alero español fue seleccionado con el pick 36 del Draft y pondrá rumbo a Los Ángeles para convertirse en nuevo jugador de los Clippers. Formado en la cantera del Real Madrid y curtido tras su paso por tres programas universitarios de la NCAA, Baba Miller afronta ahora el mayor reto de su carrera: abrirse camino en una franquicia que llega rodeada de incógnitas y que estará dirigida desde el banquillo por el experimentado técnico Tyronn Lue.

El futuro de Kawhi Leonard sigue siendo una incógnita, por lo que, a día de hoy, las principales referencias de la plantilla son Darius Garland y Bradley Beal. A ellos se suma la gran apuesta de futuro de la franquicia, Keaton Wagler, elegido con el número cinco del Draft. Los Clippers completaron posteriormente su nómina de incorporaciones en la segunda ronda con las selecciones de Nick Martinelli y Narcisse Ngoy.

En su última temporada con Cincinnati, Miller firmó unos sólidos promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias y 1,2 tapones por encuentro. Sus números le convirtieron en uno de los tres únicos jugadores de toda la NCAA capaces de alcanzar al menos 13 puntos, 10 rebotes y tres asistencias de media durante el curso. Además, escribió una página de historia en el programa de los Bearcats al convertirse en el primer jugador desde Oscar Robertson (1959-60) en liderar al equipo en anotación, rebotes y asistencias en una misma temporada.

En busca del tiro de tres puntos

El principal aspecto a pulir en el juego de Miller sigue siendo el lanzamiento exterior. El español cerró su etapa universitaria con un discreto 29% de acierto en triples, un porcentaje que limita su encaje inmediato en la NBA actual. Su mejor curso desde la larga distancia llegó en Florida Atlantic, donde convirtió el 34,2% de sus intentos (39 de 114).

Precisamente, la evolución de ese tiro será una de las claves de su futuro en Los Angeles Clippers: si logra convertirse en una amenaza fiable desde el perímetro, sus opciones de ganarse minutos en la rotación de Tyronn Lue aumentarán considerablemente; de lo contrario, podría tener más dificultades para consolidar un papel relevante en el equipo.

Todo apunta a que Baba Miller dará sus primeros pasos como profesional en la Summer League de Las Vegas, un escaparate ideal para comenzar a demostrar su potencial. A partir de ahí, el español deberá ganarse cada oportunidad durante la temporada con el objetivo de hacerse un hueco en la rotación de unos Clippers rodeados de incertidumbre. Precisamente, esas dudas en la plantilla podrían jugar a su favor y abrirle una puerta para reclamar minutos si consigue convencer al cuerpo técnico.

Picks 36 en los últimos años