Pueden volar… o caer: así es el techo y el suelo de Baba Miller, Aday Mara y Sergio de Larrea en el Draft NBA

Quedan apenas horas para que arranque la primera ronda del Draft de la NBA en Brooklyn, donde se seleccionarán los 30 primeros nombres de la clase de 2026. España llega con la ilusión de ver hasta tres jugadores elegidos, con la posibilidad de que los tres salgan en primera ronda o, en el escenario menos favorable, tener que esperar al segundo día para ver a alguno de ellos seleccionado. Un Draft en el que todo puede salir perfecto… o derivar en un desenlace mucho menos esperado.

Aday Mara – Michigan Wolverines

Mejor escenario – Atlanta Hawks

Es uno de los grandes nombres a seguir en clave española del Draft de la NBA de 2026. Su temporada de campeón en la NCAA con los Wolverines de Michigan le ha impulsado hasta el top 10 de las proyecciones, con opciones incluso de salir en el pick 8 por parte de los Hawks, un destino que encajaría como anillo al dedo para su desarrollo. Allí podría crecer dentro del sistema de Quin Snyder y disponer de minutos desde el inicio, asumiendo un rol importante como relevo de Onyeka Okongwu en la rotación interior.

Los Hawks son un equipo que aspira a dar un salto competitivo en la Conferencia Este, apoyándose en un núcleo joven con piezas como Zaccharie Risacher, Nickeil Alexander-Walker o Jalen Johnson. En ese contexto, la llegada de Aday Mara podría encajar como una apuesta de presente y futuro, con opciones reales de que en poco tiempo se consolide como el pívot titular de la franquicia de Georgia.

Peor escenario – salir de los puestos de lotería

Si los Hawks no terminaran seleccionando a Aday Mara, su nombre podría pasar a la órbita de equipos como Bucks o Warriors, aunque en ambos casos existen dudas sobre el encaje exacto que buscan en la posición de pívot. Aun así, Atlanta sigue siendo el destino más lógico para un interior de su perfil, ya que es el equipo que más necesita un cinco como el internacional español.

En caso de no salir elegido por los de Georgia, los Chicago Bulls de Tiago Splitter también podrían entrar en la ecuación como una alternativa interesante. En estos momentos, la franquicia de Illinois tendría además en su radar al alemán Hannes Steinbach, considerado el segundo mejor pívot disponible en este Draft de la NBA.

Sergio de Larrea – Valencia Basket

Mejor escenario – New York Knicks

El base vallisoletano, que continúa disputando la final de la Liga Endesa con Valencia Basket, ve cómo el pick 24 en posesión de los New York Knicks se perfila como una de las mejores opciones para su posible aterrizaje en la NBA. La posibilidad de vestir la camiseta de los actuales campeones, integrarse en una franquicia histórica como la de Nueva York y trabajar bajo las órdenes de Mike Brown convierte ese escenario en una opción especialmente atractiva para su desarrollo y adaptación al máximo nivel.

Peor escenario – segunda ronda

Sin embargo, pese a los rumores que lo sitúan en la órbita de los Knicks, su proyección actual apunta más a una posible selección en segunda ronda, lo que complicaría su desembarco inmediato en la NBA. En ese escenario, al no existir contrato garantizado, tendría que aplazar su llegada y negociar su salida con Valencia Basket. El internacional español confía en imponerse a perfiles como Ebuka Okorie (Stanford) o Christian Anderson (Texas Tech), aunque es consciente de que en la parte alta de su posición figuran nombres como Acuff, Mikel Brown, Lacaron Philon, Kingston Flemings o Bennett Stirtz.

Baba Miller – Cincinnati Bearcats

Mejor escenario – primera ronda

Con el paso de las semanas tras completar su cuarto curso en la NCAA, el nombre de Baba Miller ha ido ganando presencia en los mocks del Draft de la NBA. Su versatilidad y su impacto en ambos lados de la pista lo han situado incluso como posible elección a final de primera ronda, especialmente después de su destacado Draft Combine celebrado hace un mes en Chicago. Aunque su salida en ese tramo del draft sigue siendo complicada, franquicias como Celtics o Mavericks podrían valorar seriamente su perfil.

Peor escenario – caer a puestos bajos de segunda ronda

Todo apunta a que Baba Miller es un jugador muy valorado en Sacramento Kings, que cuentan con el pick 34. Sin embargo, tendrá competencia directa con perfiles habituales de segunda ronda como Alex Karaban, Jack Kayil o Tyler Bilodeau. Un escenario menos favorable sería deslizarse hacia la parte baja de la segunda ronda, lo que pondría en duda su aterrizaje inmediato en la NBA. En ese caso, tendría que ganarse un contrato two-way a través de una gran actuación en la Summer League de Las Vegas o durante la pretemporada NBA.