El Real Madrid de baloncesto ya asumía la salida de Izan Almansa rumbo a la NCAA para enrolarse con Gonzaga, además de Grinvals a UCLA, pero en las últimas horas los despachos blancos han recibido dos nuevas noticias que agrandan la herida: otras dos joyas de la cantera harán las maletas para probar suerte en el baloncesto universitario estadounidense. Un nuevo mazazo para una de las fábricas de talento más prestigiosas de Europa.

La conexión rusa del Real Madrid rumbo a NCAA

Dos de las mayores promesas de la cantera del Real Madrid han decidido seguir los pasos de otros talentos europeos y poner rumbo a la NCAA. Según informa Artem Komarov, los jóvenes rusos Egor Amosov e Ilia Frolov están a punto de cerrar su etapa en el conjunto blanco y en los próximos días oficializarán su marcha al baloncesto universitario estadounidense de cara a la temporada 2026-27.

Es más, la conexión rusa del Real Madrid ya tendría decidido su futuro después de varias semanas analizando cuál era el mejor escenario para dar el salto a Estados Unidos. Ambos talentos aterrizarán en dos de los programas más prestigiosos de la NCAA. En el caso de Egor Amosov, tras completar una temporada en la cantera blanca, ha elegido la propuesta de los Huskies de UConn, una de las universidades con más historia y éxito dentro del baloncesto universitario estadounidense.

Egor Amosov era uno de los nombres marcados en rojo dentro de la cantera del Real Madrid por su potencial de cara a una posible oportunidad en el primer equipo de Sergio Scariolo. Sin embargo, pese a haber debutado ya con el primer equipo del conjunto blanco y ser una pieza fundamental tanto en el equipo junior como en la Liga U22, el talento ruso pondrá rumbo a los UConn Huskies.

Allí se incorporará al prestigioso programa dirigido por Dan Hurley, campeón de la NCAA en 2023 y 2024, y compartirá vestuario con algunos de los mayores proyectos del baloncesto universitario estadounidense, como Solo Ball, Braylon Mullins o Silas DeMary.

Ilia Frolov se compromete con los Razorbacks

En el caso de Ilia Frolov, todo apunta a que su próximo destino será Arkansas de NCAA, donde se pondrá a las órdenes de un técnico histórico como John Calipari en los Razorbacks. El pívot ruso de 2,10 metros llega tras consolidarse como uno de los talentos más interesantes surgidos en los últimos años de la cantera del Real Madrid.

Su impacto quedó reflejado en la fase final de la Euroliga Next Gen, donde firmó unos promedios de 9,5 puntos y 4,5 rebotes, dejando muestras de su potencial y confirmándose como uno de los proyectos con mayor proyección dentro de la cantera blanca.