¿Quién será el próximo Aday Mara? Los españoles que sueñan con conquistar la NCAA

Se acerca una nueva temporada de la NCAA y todo apunta a que el baloncesto español volverá a batir récords de presencia en Estados Unidos. Más de una treintena de jugadores podrían formar parte de programas de Division I durante el curso 2026-27, una generación llamada a recoger el testigo de Aday Mara, quien la pasada temporada hizo historia al convertirse en el primer español en conquistar el título universitario de la NCAA y dar el salto a la NBA de la mano de OKC. Ahora, la gran incógnita es si alguno de esos talentos será capaz de emular su gesta y completar una temporada perfecta que le lleve a reinar en el March Madness.

Izan Almansa – Gonzaga

Tras pasar por Overtime Elite, la NBA G League, la NBL australiana y disputar la última temporada con el Real Madrid, todo apunta a que Izan Almansa continuará su carrera en la NCAA. El ala-pívot español tiene cerrada desde hace semanas su incorporación a los Gonzaga Bulldogs, aunque el anuncio oficial todavía no se ha producido. De confirmarse, Almansa se pondrá a las órdenes de Mark Few, uno de los entrenadores más prestigiosos y longevos del baloncesto universitario estadounidense, en un programa que aspira cada temporada a pelear por el título nacional.

Con la marcha de Mario Saint-Supery, ya convertido en nuevo base del Valencia Basket, Gonzaga afronta una nueva etapa con el objetivo de volver a situarse entre la élite del baloncesto universitario. El conjunto de Spokane parte, un año más, como uno de los grandes favoritos para dominar su conferencia y aspira a dar el salto definitivo en el March Madness, donde buscará regresar a la Final Four, una ronda que no alcanza desde 2021. En las dos últimas ediciones, los Bulldogs se despidieron antes de tiempo, sin superar el Sweet Sixteen en 2025 y 2026, un techo que esperan romper con una plantilla liderada por Izan Almansa.

Álvaro Folgueiras – Lousville

Álvaro Folgueiras afronta la temporada más importante de su carrera universitaria. El ala-pívot andaluz iniciará su curso como senior después de sus etapas en Robert Morris e Iowa, para emprender ahora un nuevo desafío en los Louisville Cardinals, uno de los programas más históricos de la NCAA y campeón nacional en tres ocasiones (1980, 1986 y 2013).

A las órdenes de Pat Kelsey, Louisville aspira a consolidarse como uno de los grandes dominadores de la ACC y dar el salto definitivo en el March Madness, donde pretende convertirse en un serio aspirante al título. En ese escenario, Folgueiras está llamado a desempeñar un papel protagonista, liderando el juego interior del equipo y tratando de seguir la senda marcada la pasada temporada por Aday Mara, el primer español en conquistar el campeonato de la NCAA.

Guillermo del Pino – Maryland

El primer gran reto de Guillermo del Pino será hacerse un hueco en la rotación de Buzz Williams y ganarse un papel importante en unos Maryland Terrapins diseñados para competir por todo en la exigente Big Ten. El conjunto de College Park alcanzó el Sweet Sixteen la pasada temporada y mantiene la ambición de regresar a la élite del baloncesto universitario, después de conquistar el único título de la NCAA de su historia en 2002.

Además de su tradición competitiva, Maryland se ha consolidado como una fábrica de talento para la NBA, formando a jugadores que posteriormente fueron elegidos en el Draft como Derik Queen, Aaron Wiggins, Jalen Smith, Bruno Fernando o Kevin Huerter. Ahora, Del Pino tratará de seguir ese camino mientras ayuda a los Terrapins a dar un paso más en la lucha por el campeonato universitario.