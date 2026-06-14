La fuga de talento hacia la NCAA sigue castigando al Barça Basket. Tras las salidas ya confirmadas de tres jóvenes de la cantera rumbo a Estados Unidos, el club azulgrana podría afrontar un nuevo golpe inesperado: Nikola Kusturica también estudia dar el salto y jugar en la NCAA en la temporada 2026-27, un escenario que no entraba en los planes de los despachos del Palau.

¿Dónde puede ir Nikola Kusturica?

Sayon Keita pondrá rumbo a Estados Unidos para convertirse en nuevo jugador de los Tar Heels de North Carolina, mientras que Joaquim Boumtje Boumtje vestirá la camiseta de Duke, donde compartirá vestuario con Dame Sarr. Por su parte, Moh Keita se incorporará a Spire Academy como paso previo a su futuro desembarco en la NCAA.

En el caso de Nikola Kusturica, sin embargo, el escenario era diferente. En el Barça se contaba con su continuidad durante una temporada más, la que debía ser su segundo año como júnior azulgrana, aplazando su salto al baloncesto universitario estadounidense hasta el curso 2026-27.

Sin embargo, en las últimas horas, los Wildcats de Kentucky han irrumpido con fuerza en la carrera por Nikola Kusturica. El joven serbio, considerado una de las grandes joyas de la cantera del Barça Basket junto a Mohamed Dabone y Jan Cerdán, ha recibido el interés del prestigioso programa universitario estadounidense, que busca cerrar su compromiso de cara a la próxima temporada.

La operación supondría un cambio de planes inesperado para el Barça Basket, ya que Kusturica tenía previsto continuar un año más como azulgrana antes de dar el salto a la NCAA. Ahora, su camino podría acelerarse siguiendo una hoja de ruta similar a la de su compañero Joaquim Boumtje Boumtje: disputar dos temporadas en el baloncesto universitario antes de dar el paso y presentar su candidatura al Draft de la NBA.

Kentucky y varias universidades más en busca del canterano del Barça Basket

Kentucky es, a día de hoy, el programa que más fuerte está apostando por Nikola Kusturica. Mark Pope, head coach de los Wildcats, ha puesto sus ojos en el talento balcánico y trabaja para conseguir su compromiso con el objetivo de incorporarlo a un proyecto en el que compartiría vestuario con Milan Momcilovic.

A pesar de ello, la histórica universidad de Lexington no es la única potencia de la NCAA que sigue los pasos del joven serbio. Varios programas de primer nivel están pendientes de su situación y buscan convencer a uno de los mayores talentos del baloncesto europeo, señalado por muchos expertos como un potencial candidato al Top 3 del Draft de la NBA de 2028.

North Carolina, Louisville —nuevo destino de Álvaro Folgueiras— e incluso Gonzaga, programa en el que militarán Mario Saint-Supery e Izan Almansa, son algunas de las universidades de primer nivel que siguen de cerca a Nikola Kusturica y que buscan convencerle para abandonar la cantera del Barça Basket y emprender su aventura en la NCAA.

A sus 17 años, el talento serbio contempla la posibilidad de realizar un ciclo de dos temporadas en el baloncesto universitario estadounidense antes de poder presentar su candidatura al Draft de la NBA de 2028. Aunque su continuidad en el Barça Basket todavía no está descartada, Kusturica trabaja actualmente en completar los requisitos académicos de la escuela preparatoria que le permitirían matricularse y competir de inmediato en la NCAA, una decisión que podría suponer un nuevo golpe para el futuro de la cantera azulgrana.

Estadísticas Kusturica 2026-27