La decisión ya es definitiva. Sergio de Larrea mantendrá su nombre en el Draft NBA 2026 y aguardará al 23 y 24 de junio para saber si forma parte de la nueva generación de elegidos por las franquicias de la liga. Mientras la NBA acaba de coronar a los Knicks como campeones, el base vallisoletano centra ahora su atención en la final de la Liga Endesa, donde defenderá los colores del Valencia Basket frente al Barça Basket.

Sergio de Larrea espera salir en primera ronda del Draft NBA

El internacional español de 20 años se mantiene como uno de los grandes nombres internacionales que aspiran a ser elegidos en el Draft NBA 2026. Sergio de Larrea comparte camino con otros jóvenes talentos como el alemán Jack Kayil de ALBA Berlín, el ucraniano Vsevolod Ischchenko o el iraní Mohammad Amini en una carrera que llega a sus momentos decisivos.

Aunque durante el proceso existieron dudas sobre si retirar su candidatura y esperar a una futura edición en 2027, el base vallisoletano ha apostado por seguir adelante y buscar un hueco entre los elegidos de la próxima generación de la NBA.

Sergio de Larrea compartirá presencia en el Draft NBA 2026 con otros dos representantes españoles como Baba Miller y Aday Mara. El pívot zaragozano, además, aparece en muchos análisis estadounidenses como una posible elección dentro del Top 10, mientras que el jugador de Valencia Basket está situado en estos momentos como un candidato a ser seleccionado en los últimos puestos de la primera ronda, en un escenario similar al que vivió Hugo González un año atrás.

Y es aquí donde aparece la opción de los Boston Celtics y una posible nueva conexión española en la histórica franquicia de Massachusetts. Brad Stevens y Joe Mazzulla tienen a Sergio de Larrea como uno de los nombres a seguir de cara al pick 27 del Draft NBA 2026, una elección en la que la franquicia verde deberá decidir si refuerza su juego exterior. El base español compite en ese escenario con otros perfiles de backcourt como Meleek Thomas, procedente de Arkansas, o Bennett Stirtz, de Iowa, siempre y cuando este último continúe disponible cuando llegue el turno de los Celtics.

Celtics en busca de Giannis Antetokounmpo

Con la temporada NBA ya cerrada tras la coronación de los New York Knicks, la liga estadounidense entra de lleno en el mercado de movimientos y uno de los grandes nombres que aparece en el horizonte es el de Giannis Antetokounmpo. Los Boston Celtics emergen como uno de los posibles destinos del griego en una operación de dimensiones históricas que buscaría formar una sociedad de lujo junto a Jayson Tatum.

Un traspaso que, en principio, no afectaría directamente al español Hugo González. Sin embargo, las dudas aparecen en torno al pick número 27 del próximo Draft, una elección que podría formar parte del paquete enviado a Wisconsin en caso de que los Milwaukee Bucks acepten negociar la salida de su gran estrella.