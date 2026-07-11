¡Una nueva regla para volver loca a la NBA y que la Euroliga podría implantar en un futuro!

La NBA continúa explorando nuevas fórmulas para modernizar el baloncesto y hacer sus partidos más dinámicos. Tras introducir en los últimos años diversos cambios en el reglamento y utilizar sus competiciones de desarrollo como banco de pruebas, la liga estadounidense vuelve a apostar por un experimento que podría transformar una de las acciones más habituales del juego.

La NBA Summer League probará el tiro libre único

La NBA aprovechará la Summer League para poner a prueba una de las modificaciones reglamentarias más llamativas de los últimos años: el tiro libre único. Con este sistema, las faltas que actualmente conceden dos o tres lanzamientos se resolverán con un solo intento, cuyo valor será equivalente al total de puntos en juego. Es decir, un único lanzamiento podrá valer dos o incluso tres puntos, una medida diseñada para reducir las interrupciones y agilizar el ritmo de los partidos sin alterar el marcador potencial de cada acción.

El cambio también introduce un componente psicológico muy interesante. Los especialistas desde la línea de personal perderán la posibilidad de corregir un primer fallo, mientras que los jugadores con peores porcentajes afrontarán toda la presión concentrada en un único lanzamiento.

Una regla con futuro en la NBA

Si la prueba ofrece buenos resultados, el tiro libre único tiene opciones reales de llegar a la NBA. No sería la primera vez que la liga utiliza la Summer League o la G League como banco de pruebas antes de introducir cambios en la competición oficial. Medidas hoy totalmente normalizadas, como el coach’s challenge, la reducción del reloj de posesión a 14 segundos tras un rebote ofensivo o la sanción específica para las faltas tácticas en transición, fueron experimentos antes de convertirse en reglas permanentes.

Por ello, el éxito de este nuevo formato dependerá tanto de la respuesta de jugadores y entrenadores como del impacto que tenga en la duración y el ritmo de los partidos. Aunque pueda parecer una idea revolucionaria, el concepto no es completamente nuevo. En algunos torneos de categorías de formación y competiciones de desarrollo ya se han ensayado formatos similares con el objetivo de reducir interrupciones y favorecer un juego más fluido.

Sin embargo, nunca se ha implantado de forma estable en una gran liga profesional como la NBA. Además, la Summer League 2026 servirá para probar otras innovaciones tecnológicas, como un balón equipado con sensores capaces de registrar contactos y generar datos que, en el futuro, podrían ayudar a los árbitros en acciones como determinar el último toque antes de que el balón salga fuera de la pista.

¿Podría tener hueco esta nueva regla en la Euroliga?

Aunque la Euroliga y el baloncesto europeo suelen mostrarse más conservadores a la hora de modificar el reglamento, una medida de este tipo podría abrirse paso si la NBA demuestra que reduce la duración de los partidos sin afectar al espectáculo ni a la justicia deportiva. No obstante, su implantación parece menos probable a corto plazo, ya que las competiciones organizadas bajo normativa FIBA priorizan mantener las tradiciones del juego y suelen adoptar los cambios con mayor cautela. Si el experimento estadounidense acaba consolidándose y ofrece resultados positivos durante varias temporadas, no sería extraño que el baloncesto europeo estudiara su viabilidad en competiciones de desarrollo o ligas nacionales antes de plantearse su llegada a la Euroliga.