¿El nuevo ‘Wembanyama Stopper’? Aday Mara en sus primeros días con los Thunder

Aday Mara ya viste los colores de Oklahoma City Thunder. El pívot aragonés fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la franquicia campeona en 2025 de la NBA, junto a Bennett Stirtz, dejando claro desde el primer día cuál será su hoja de ruta en la NBA: paciencia, trabajo y confianza en un proceso de crecimiento a largo plazo.

Aday Mara y su papel desde el banquillo de Thunder

Durante semanas, los rumores situaban a Aday Mara en la órbita de franquicias como Atlanta Hawks o Golden State Warriors. Sin embargo, fue Oklahoma City Thunder quien terminó apostando por el pívot español al seleccionarlo con el pick 12 del Draft.

Desde que Adam Silver pronunció su nombre, todo ha sucedido a una velocidad vertiginosa. Mara pasó de la noche del Draft en Brooklyn a poner rumbo a Oklahoma City para incorporarse de inmediato a su nueva franquicia. Allí ha sido presentado oficialmente y ha vuelto a acaparar la atención mediática, algo que no experimentaba desde que levantó el título de la NCAA con Michigan a comienzos de abril.

En Oklahoma City no esperan que Aday Mara cargue con una gran responsabilidad desde su temporada de rookie. El plan pasa por integrarlo poco a poco en la dinámica de un equipo candidato al anillo y moldearlo hasta convertirlo en el pívot que mejor encaje en el sistema de los Thunder. Un proceso que, según el general manager Sam Presti, no genera ninguna preocupación dentro de la franquicia.

“Creo que otra de las cosas importantes es que viene de formar parte de un equipo realmente bueno en Michigan. Allí aprendió a encontrar su sitio rodeado de otros grandes jugadores y, cuando tú también lo eres, eso exige sacrificio”, explicó Presti. “Es algo que vemos constantemente en nuestro vestuario. Tenemos muchos jugadores con un talento enorme que han tenido que ceder protagonismo para que el equipo funcione y tenga éxito. Aday entiende ese lenguaje de forma natural desde el punto de vista del baloncesto, y eso es muy valioso para nosotros”.

Aday Mara: “No tuve mucho contacto con ellos”

Tras la presentación oficial ante los medios locales de Oklahoma City, Aday Mara ofreció sus primeras impresiones como nuevo jugador de la franquicia y repasó el camino que lo llevó a ser elegido en el pick número 12 del Draft de la NBA de 2026. Un proceso en el que, según el propio pívot, el contacto directo con el equipo fue limitado. “No realmente. No tuve mucho contacto con ellos. Era más cosa del agente”, explicó Mara, que reconoció que el desenlace del Draft le sorprendió en parte. “Supongo que fue un poco inesperado, pero estoy feliz de estar en este proyecto”.

¡ADAY MARA es el PICK 1️⃣2️⃣ del #NBADraft!



🇪🇸Los OKLAHOMA CITY THUNDER eligen al pívot español. pic.twitter.com/38wku2kVrK — NBASpain (@NBAspain) June 24, 2026

Ahora, el center español inicia una nueva etapa profesional en Oklahoma City Thunder, bajo la dirección de Mark Daigneault. La franquicia confía en su desarrollo a medio plazo, con la idea de que pueda convertirse en una pieza importante en la rotación interior e incluso proyectarlo como relevo de Isaiah Hartenstein, formando junto a Chet Holmgren una pareja de altos que podría marcar la próxima década en la liga.

Más allá del plano estrictamente deportivo, Mara también habló de su adaptación a la ciudad y al estilo de vida en Oklahoma, destacando su afinidad con un entorno más tranquilo y cercano a la naturaleza. “Estar aquí encaja bastante con lo que soy. El año pasado, por ejemplo, iba a pescar con algunos compañeros de equipo”, comentó. “Sé que aquí hay lagos, así que espero poder seguir haciéndolo. También me gusta jugar al golf, así que ojalá haya campos disponibles. Me gustan mucho las actividades al aire libre”.

¿Malas noticias?

Tras la celebración del Draft en Brooklyn, la NBA entra de lleno en unos días de máxima actividad, marcados por renovaciones estratégicas y posibles movimientos en el mercado. En ese contexto, los Oklahoma City Thunder han asegurado la continuidad de Isaiah Hartenstein, que firmará una extensión de tres temporadas a razón de 75 millones de dólares, según informa Shams Charania.

Con esta operación, la franquicia consolida su apuesta por el pívot alemán y da forma a un juego interior de gran profundidad, en el que convivirán perfiles complementarios como Chet Holmgren, Jaylin Williams y el propio Hartenstein. A este núcleo se sumará además el regreso de Sorber, que no llegó a disputar ningún minuto en su temporada rookie debido a una lesión.

Un frontcourt amplio, físico y versátil que refuerza la idea de proyecto a largo plazo en Oklahoma City, donde la estabilidad bajo los aros se perfila como una de las claves del crecimiento competitivo del equipo.

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