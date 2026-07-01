Valencia Basket se mueve y FRENA EN SECO la salida de uno de sus pesos pesados

La fuga de talento en Valencia Basket es uno de los temas más recurrentes de conversación en materia de mercado de fichajes. Los taronjas están viendo cómo piezas como Jean Montero y Brancou Badio ponen rumbo a Grecia, Braxton Key a Turquía y cómo el adiós de Pedro Martínez al Real Madrid Baloncesto parecía ir acompañado del de Jaime Pradilla y Kameron Taylor.

Valencia Basket cierra una operación que lleva tiempo fraguándose mucho antes del mercado de fichajes

Mientras que otras renovaciones han estado algo más encalladas, hace ya meses que las negociaciones con Kameron Taylor para la ampliación de su vínculo estaban encaminadas. A pesar de ello, el volantazo que ha dado Valencia Basket con el despiece de estrellas en el mercado de fichajes, presagiaba que otros jugadores pudieran abandonar el barco ante los augurios de hundimiento. Además, en el caso de Kameron Taylor, a esta dinámica se le sumaba el interés de todo un Real Madrid Baloncesto, una tentación difícil de evitar, como ya se vio con Pedro Martínez.

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🔜 2026-27



Cas 👉 Kameron Taylor (@KamTaylor5) amplía su vinculación con Valencia Basket hasta 2028https://t.co/wCGC2Xqygg



Val 👉 Kameron Taylor amplia la seua vinculació amb Valencia Basket fins a 2028https://t.co/gpVw8r3sQe



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Kameron Taylor y Jaime Pradilla parecían estar en la agenda del Real Madrid Baloncesto, en una operación conjunta con la de Pedro Martínez. Sin embargo, parece que no acabará sucediendo. En mitad de un mare magnum de informaciones de salidas de la entidad, el alero ha apostado por quedarse en el mercado de fichajes. El jugador ha renovado hasta el año 2028.

Pedro Martínez, el Real Madrid Baloncesto y una reconstrucción ¿Cómo está la situación?

El Valencia Basket ha puesto el primer ladrillo en el mercado de fichajes en su nuevo proyecto. Kameron Taylor era todo un baluarte del equipo campeón y parece que junto a TJ Shorts será uno de los líderes del equipo que viene. La salida de Pedro Martínez es un hecho y muchos están a la espera de ver qué sucede con Jaime Pradilla y el Real Madrid Baloncesto.

Enhorabona @pedroma2014! 🧡



Cas 👉 Pedro Martínez, galardonado con el trofeo Alexander Gomelskiy al entrenador del año en la EuroLeaguehttps://t.co/tRvMuYDYkw



Val 👉 Pedro Martínez, guardonat amb el trofeu Alexander Gomelskiy a l'entrenador de l'any en la EuroLeague… pic.twitter.com/lM97x6ywNi — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 21, 2026

En cuanto al relevo en la entidad taronja de Pedro Martínez se habla mucho de una solución interna, con el segundo del técnico catalán, Xavi Albert. Una apuesta arriesgada de la dirección deportiva en un mercado de fichajes que podría ser clave para saber si el Valencia Basket se puede afianzar como candidato a títulos y en la máxima élite europea. Por el momento, Kameron Taylor es una de las pocas buenas noticias, pero aún hay mucho verano por delante.