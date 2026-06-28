Más de 100 partidos en la NBA y ahora en el radar del Real Madrid

Todo puede pasar en el Real Madrid en este tramo final de junio. Incluso la continuidad de Sergio Scariolo al frente del banquillo blanco está en el aire. Mientras tanto, ya con Juan Carlos Sánchez mandando en los despachos, el club debe resolver varias decisiones clave en la planificación de la próxima temporada, sin perder de vista el creciente interés por incorporar a un jugador con experiencia en la NBA.

Real Madrid se fija en Tyrese Martin

El Real Madrid se prepara para afrontar una profunda remodelación de su plantilla tras cerrar una temporada sin títulos. La dirección deportiva maneja varios nombres con el objetivo de construir un equipo capaz de volver a competir por todos los trofeos en el curso 2026-27. En ese contexto, ha surgido la opción de incorporar a Tyrese Martin, un interés adelantado por Eurodevotion.

Se trata de un nombre diferente a los que han sonado en las últimas semanas. Sin embargo, su capacidad para desempeñarse tanto de escolta como de alero, su impacto en ambos lados de la pista y su fiabilidad desde el perímetro lo convierten en una opción muy atractiva para reforzar la plantilla blanca.

Formado en las universidades de Rhode Island y UConn, Tyrese Martin fue elegido con el número 51 del Draft de la NBA de 2022. Desde entonces ha alternado etapas en la NBA y la G League, acumulando 122 partidos en la mejor liga del mundo con Atlanta Hawks, Brooklyn Nets —donde disputó 97 encuentros bajo las órdenes de Jordi Fernández— y Philadelphia 76ers. Precisamente con la franquicia de Pensilvania firmó unos promedios de 2,2 puntos y 1,1 rebotes por encuentro.

Decisiones importantes

Mientras el posible fichaje de Tyrese Martin sigue con opciones, la continuidad de Sergio Scariolo continúa como gran incógnita. En las últimas semanas se han intensificado los rumores sobre una posible salida del técnico italiano, incluso si el Real Madrid de baloncesto tuviera que asumir el elevado coste de su rescisión, cercano a los cinco millones de euros. según informa Marca, además de la inversión necesaria para incorporar a un sustituto de primer nivel.