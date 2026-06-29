Real Madrid y Barça Basket se pelean por este fichaje… mientras sigue el lío en sus banquillos

Se avecinan semanas de profundos cambios tanto en el Barça Basket como en el Real Madrid. Ambos clubes afrontan una reestructuración que afectará a los despachos, la confección de sus respectivas plantillas e incluso al inquilino de sus banquillos. En medio de ese escenario de incertidumbre, azulgranas y blancos han coincidido en un mismo objetivo de mercado: uno de los aleros más cotizados de la Euroliga, por el que ya libran un pulso.

El mismo objetivo de Barça Basket y Real Madrid

Timothé Luwawu-Cabarrot se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado de Euroliga. El alero francés finaliza contrato con Baskonia y, aunque el conjunto vitoriano ya le ha trasladado una oferta de renovación, su futuro sigue en el aire. Desde hace meses figura entre las prioridades del Barça Basket, que busca reforzar la posición de alero con un perfil contrastado y de máximo nivel.

Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido un nuevo y poderoso pretendiente. Según informa Encestando, el Real Madrid también se ha sumado a la carrera por Timothé Luwawu-Cabarrot, igual que tiene interés por Tyrese Martin de 76ers. Todo ello en un momento de incertidumbre en el banquillo blanco, aunque la planificación deportiva no se detiene. Con Juan Carlos Sánchez al frente, respaldado por Rudy Fernández y a la espera de la posible incorporación de Alberto Herreros a la dirección deportiva, el club ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada.

En el caso del Real Madrid, por el momento el interés por Timothé Luwawu-Cabarrot se limita a un seguimiento como posible incorporación para reforzar la plantilla. La situación es diferente en el Barça Basket. Pese a no haber definido todavía ni al entrenador ni al director técnico, el club azulgrana tiene muy claro su objetivo: incorporar al alero francés para formar una rotación de garantías junto a Joel Parra. Todo ello, además, a la espera de resolver qué ocurrirá con el segundo año de contrato de Will Clyburn, cuyo futuro sigue sin estar definido.

La Euroliga sigue el caso de Luwawu-Cabarrot

Su gran temporada en la Euroliga, concluida el pasado mes de mayo, le ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado. Aprovechando que finaliza contrato con Baskonia el 30 de junio, varios gigantes europeos han movido ficha. Partizan y Fenerbahce han mostrado interés en el alero francés, aunque el club que más fuerte ha apostado por él es ASVEL. Desde Francia, incluso, apuntan a una propuesta que rondaría los siete millones de euros por dos temporadas, una oferta que complica seriamente las aspiraciones del resto de pretendientes.