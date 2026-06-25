¿El Barça Basket pesca en Eslovenia? Un nuevo base en el radar

Es tiempo de cambios en el Barça Basket. La sección azulgrana afronta una profunda reconstrucción que afecta a todos los niveles: desde los despachos hasta el banquillo, pasando por una plantilla que sufrirá una importante remodelación. En ese proceso, una de las posiciones que más cambios experimentará será la de base, donde el club trabaja para dar forma a una dirección de juego completamente renovada.

Umoja Gibson en el punto de mira del Barça Basket

Justin Robinson se perfila como una de las nuevas piezas del Barça Basket para la temporada 2026-27. El base estadounidense, procedente de París Basketball, encaja en el nuevo proyecto azulgrana que empieza a tomar forma con la llegada de Xevi Pujol a los despachos y la incorporación de Paolo Galbiati como nuevo referente en el banquillo. Un movimiento que refleja la profunda remodelación que prepara el club, con Robinson llamado a ser una de las primeras caras visibles de una nueva etapa en la dirección de juego del equipo.

A estas posibles incorporaciones se suma un nuevo nombre que aparece en el radar del Barça Basket para reforzar el backcourt. La planificación de la próxima temporada pasa por una profunda remodelación en la dirección de juego, con la salida prevista de Tomas Satoransky, la marcha de Juani Marcos a UCAM Murcia y las incógnitas que rodean el futuro de Juan Núñez, además de la importancia estratégica de los cupos nacionales.

En este escenario, según apunta Óscar Herreros en su perfil de X, el Barça tendría entre sus objetivos a Umoja Gibson, un perfil que encajaría en la nueva configuración de la línea exterior azulgrana.

El Barça, interessat en el base nord-americà Umoja Gibson que ha jugat aquesta temporada al Cedevita eslovè. Gibson ha estat una de les sensacions de l’@EuroCup: 15,9p, 2,2r, 4,9a, 17,3val i 37,8% en triples #LigaEndesa



📸 Ales Fevzer pic.twitter.com/yNGZDUcoqs — Óscar Herreros (@oscarherreros) June 25, 2026

¿Quién es Umoja Gibson?

El base nacido en Waco, Texas, inició su formación universitaria pasando por North Texas, Oklahoma y DePaul antes de dar el salto al baloncesto profesional. Su primera experiencia en Europa llegó en 2023 de la mano de Göttingen, donde comenzó a construir su trayectoria en el continente. Posteriormente, pasó por Spartak Office y, más recientemente, por un histórico como Cedevita.

En su última temporada, Gibson firmó unos números destacados: 15,5 puntos y cinco asistencias de media en 24 encuentros, unas cifras que mantienen la línea de rendimiento mostrada en sus anteriores etapas en el baloncesto europeo.

Se espera que Umoja Gibson pueda debutar próximamente con la selección de Bulgaria, un movimiento que le permitiría obtener pasaporte comunitario y no ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones europeas. Una opción de mercado que encaja con la realidad económica del Barça Basket: un base con capacidad para generar juego, buen criterio en la dirección y un notable porcentaje desde la línea de tres puntos. Un perfil que podría adaptarse a la idea de baloncesto que Paolo Galbiati quiere implantar en el Palau.