El plan de un equipo ACB para llevarse a Juani Marcos del Barça Basket ya está en marcha

Todo apunta a que la posición de base en el Barça Basket vivirá una auténtica revolución este verano. Los tres jugadores que ocuparon la dirección de juego durante la temporada 2025-26 podrían abandonar el club en esta offseason. En el caso de Juani Marcos, su gran tramo final de curso ha generado debate en las oficinas azulgranas sobre su futuro, aunque será el nuevo entrenador quien tenga la última palabra sobre su continuidad.

Juani Marcos y su posible cesión

El base rosarino aterrizó en la cantera del Barça Basket en julio de 2019 y, tras sus cesiones en Lleida y Girona, regresó al conjunto azulgrana en el verano de 2025 con un contrato hasta 2027. Sin embargo, bajo las órdenes de Joan Peñarroya apenas contó con protagonismo. Su situación cambió en el tramo final de la temporada, coincidiendo con Xavi Pascual en el banquillo y el inicio del playoff de la Liga Endesa, un periodo en el que logró mostrar su mejor versión.

Según ha informado Xavi Ballesteros, el Barça Basket valora la salida de Juani Marcos en calidad de cedido con el objetivo de que disponga de más minutos y continúe con su progresión. En ese escenario, el UCAM Murcia aparece como el destino ideal para todas las partes implicadas. El conjunto murciano, dirigido por Sito Alonso, busca incorporar un base con capacidad de dirección, talento y margen de crecimiento, un perfil en el que encaja perfectamente el jugador argentino.

Decisión final del nuevo entrenador blaugrana

Con el final de la temporada 2025-26 a la vuelta de la esquina, el Barça Basket ya mira hacia el futuro. La etapa de Xavi Pascual en el banquillo azulgrana llegará a su fin y el técnico pondrá rumbo a Dubái, por lo que el club deberá anunciar próximamente a su sustituto. Son varios los nombres que han surgido en las últimas semanas para ocupar el cargo, pero será el nuevo entrenador quien tenga la última palabra sobre el futuro de Juani Marcos y una posible salida en calidad de cedido.

El base argentino, que cumplirá 26 años el próximo 6 de julio, está firmando unos promedios de 3,2 puntos, dos rebotes y 1,2 asistencias en esta postemporada, con una media de 14 minutos por encuentro. Un protagonismo superior al que tuvo durante la temporada regular y que incluso le ha permitido contar con un papel más relevante que Juan Núñez, otro de los grandes interrogantes que deberá resolver el Barça Basket de cara a la próxima temporada.