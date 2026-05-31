Xavi Pascual no continuará al frente del Barça Basket una vez concluya oficialmente la temporada 2025-26. Ante este escenario, el club azulgrana ya trabaja desde hace días en la búsqueda de su relevo para el banquillo. Se trata de un giro inesperado en la planificación deportiva, ya que la entidad contaba con la continuidad del técnico de Gavà durante las próximas temporadas. Ahora, la dirección deportiva deberá encontrar un entrenador con capacidad para liderar un proyecto a corto y largo plazo, en un banquillo que ha vivido una notable inestabilidad desde el final de la etapa de Saras Jasikevicius, con los pasos posteriores de Roger Grimau, Joan Peñarroya y el propio Xavi Pascual.

Todas las opciones posibles para el banquillo del Barça Basket

Tras confirmarse que Xavi Pascual no continuará al frente del Barça Basket, las especulaciones sobre su sucesor no han tardado en dispararse. Todo apunta, además, a que la lista de candidatos seguirá creciendo en los próximos días y semanas, coincidiendo con la disputa de unos Playoffs de la Liga Endesa en los que el conjunto azulgrana intentará poner fin a una sequía de títulos que se prolonga desde la etapa de Saras Jasikevicius.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀



Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporada



El comunicat sencer, aquí 👇https://t.co/9Brur89S8C — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026

En este contexto, la dirección deportiva ya analiza distintas alternativas para liderar el nuevo proyecto, con varios entrenadores de primer nivel apareciendo en las quinielas para ocupar uno de los banquillos más exigentes del baloncesto europeo.

Giannis Sfairopoulos

Es uno de los nombres que más fuerza ha ganado en las últimas horas para convertirse en el relevo de Xavi Pascual en el banquillo azulgrana. El técnico griego cuenta con una amplia experiencia al máximo nivel europeo y actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el Estrella Roja.

A lo largo de su trayectoria ha construido una sólida reputación en la Euroliga, competición en la que ha alcanzado dos Final Four y dos finales, además de dirigir a clubes de gran prestigio en el continente. Su conocimiento del baloncesto europeo y su capacidad para competir al más alto nivel lo convierten en una de las opciones más atractivas para liderar el nuevo proyecto del Barça Basket.

Óscar Orellana

Probablemente sea una de las alternativas más atractivas que maneja el Barça Basket. Su principal aval es el profundo conocimiento que tiene de la estructura y la filosofía del club, después de muchos años formando parte del cuerpo técnico azulgrana como asistente de diferentes entrenadores.

Su candidatura recuerda, en cierto modo, a la apuesta que el Barça realizó en su día con Xavi Pascual: un perfil de la casa, conocedor del entorno y preparado para dar el salto al primer plano. Además, Orellana ya tuvo la oportunidad de ejercer como entrenador principal de manera interina durante el periodo de transición entre la salida de Joan Peñarroya y la llegada de Xavi Pascual, una experiencia que reforzó su proyección de cara a asumir mayores responsabilidades.

Zeljko Obradovic

Es la candidatura que más seduce a Joan Laporta, especialmente por el peso que tendría sustituir a una figura tan emblemática como Xavi Pascual en el Palau. La experiencia, el prestigio y el carácter ganador de Obradovic encajan a la perfección con el perfil que busca el Barça para liderar una nueva etapa.

A sus 66 años, el técnico serbio se encuentra sin equipo tras poner fin a su etapa en Partizan, una situación que lo convierte en una oportunidad de mercado muy atractiva. Sin embargo, la competencia por hacerse con sus servicios es elevada, ya que clubes como Panathinaikos y Hapoel Tel Aviv también han mostrado interés en incorporar a una de las mayores leyendas de los banquillos europeos.

Su currículum habla por sí solo: nueve Euroligas conquistadas con cinco clubes distintos, un registro único que lo sitúa entre los entrenadores más exitosos de la historia del baloncesto continental.

Ibon Navarro

Fue el nombre que despertó un mayor consenso a comienzos del mes de mayo, cuando todavía no se contemplaba la salida de Xavi Pascual del Barça Basket. Sin embargo, el escenario ha cambiado y su candidatura vuelve a situarse entre las opciones que sigue de cerca la dirección deportiva azulgrana.

Antes de cualquier movimiento, será clave conocer cuál será el futuro del técnico vitoriano tras una temporada complicada en la que Unicaja no logró clasificarse para el playoff de la Liga Endesa. A partir de ahí, habrá que ver si Navarro considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto lejos de Málaga.

Su trabajo en los últimos años le ha permitido consolidar un gran prestigio en el baloncesto europeo, hasta el punto de figurar en la agenda de varios clubes con aspiraciones en la Euroliga. Mientras tanto, el Barça Basket mantiene un seguimiento constante de una opción que sigue siendo una de las más valoradas en los despachos del Palau.

Vassilis Spanoulis

La lista de candidatos se abrió con un técnico griego y también podría cerrarse con otro. La opción de Spanoulis aparece entre las alternativas que maneja el Barça Basket, aunque su incorporación se presenta como una operación compleja. El entrenador heleno se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el Mónaco hace unos meses, pero sigue siendo uno de los nombres con mayor proyección dentro del panorama europeo.

En el caso de Spanoulis, la competencia también es elevada, ya que cuenta con el interés de varios clubes de Euroliga y, especialmente, con una propuesta muy importante procedente de Grecia. Por ello, aunque su perfil encaja en el tipo de entrenador que busca el Barça para iniciar un nuevo ciclo, la operación está lejos de ser sencilla y dependerá de múltiples factores durante las próximas semanas.