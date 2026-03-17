Tras su salida del AS Mónaco, Vassilis Spanoulis se encuentra evaluando su futuro profesional con calma. El entrenador griego ha decidido no asumir ningún proyecto inmediato y prefiere esperar a la próxima temporada, buscando la oportunidad adecuada para embarcarse en un nuevo desafío desde cero en un entorno que le ofrezca estabilidad y perspectivas de éxito.

Vassilis Spanoulis rechaza una oferta del Hapoel Tel Aviv

Vassilis Spanoulis ha recibido varias propuestas para dirigir equipos tras su salida del AS Mónaco. El técnico griego ha decidido declinar todas las ofertas que tenía sobre la mesa y prefiere esperar al verano, donde cree que sus opciones aumentarán para comenzar un proyecto desde cero.

Recientemente, tal y como avanzó Sport5, Spanoulis ha rechazado la oferta del Hapoel Tel Aviv, aunque no cierra la puerta a futuro. Según informan medios griegos, el puesto de Itoudis no está asegurado en el banquillo israelí y el club podría cambiar de entrenador de cara a la próxima temporada.

¿Por qué se fue Vassilis Spanoulis del AS Mónaco?

Vassilis Spanoulis decidió poner fin a su etapa en el AS Mónaco tras una serie de resultados negativos en la Euroliga. El equipo encadenó siete derrotas en ocho jornadas, cayendo a la novena posición con un balance de 16 victorias y 14 derrotas, lo que generó una presión creciente sobre el técnico griego y le hizo dimitir.

Además, los problemas financieros del club monegasco complicaron aún más la situación. Aunque Spanoulis había conseguido éxitos históricos, como llevar al Mónaco a su primera final de Euroliga y ganar la Supercopa y la Leaders Cup, las tensiones económicas y la inestabilidad institucional influyeron en su decisión de separar caminos y buscar nuevas oportunidades en un entorno más estable.